به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز سه شنبه در حاشیه مراسم امضای توافقنامه اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در شهرها در ادامه پاسخ به مهر گفت: حقوق پزشکان و پرستارانی که در این طرح بکار گرفته می شوند بر اساس جدول تنظیم شده ای که با توجه به میزان محرومیت منطقه طراحی شده پرداخت می شود تا جاذبه کافی برای ماندگاری پزشکان و پرستاران فراهم شود. بر این اساس هر چه قدر منطقه محرومتر باشد درآمد این افراد بیشتر می شود.

دستجردی به تدابیر در نظر گرفته شده برای اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرها اشاره کرد و افزود: سلامت روان برای ما بسیار مهم است و در بسته ‌های خدمتی پزشک خانواده به این موضوع پرداخته شده است. در برنامه پزشک خانواده یک پزشک متولی سلامت دوهزار و 500 نفر است. همچنین پزشکان عمومی آمادگیهای لازم را برای توجه به سلامت روان جمعیت تحت پوشش خود دارند.

وی با بیان اینکه برای آموزش پزشکان خانواده در زمینه سلامت روان، برنامه ریزیهای لازم صورت گرفته است، گفت: بحث سلامت روان در برنامه‌ های پزشکان خانواده به شدت پررنگ دیده شده و در صورتی که نیاز به ارجاع به مراتب بالاتر روانپزشکی باشد، هماهنگیهای لازم صورت می‌گیرد. در مجموع در برنامه پزشک خانواده علاوه بر مسئله درمان، مسئله بهداشت بسیار مورد توجه قرار گرفته و به این منظور کارشناسان بهداشت عمومی در تیم سلامت مستقر هستند.

دستجردی در رابطه با علت تاخیر اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرها گفت: اجرای پزشک خانواده در سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهار محال و بختیاری بر اساس اصل قانون صورت گرفته است. به این ترتیب در فاز اول پزشک خانواده در این سه استان تکمیل و سپس به دیگر شهرها گسترش داده می‌شود چرا که اگر این برنامه طی مدت کوتاهی در شهرها اجرا می‌شد و اهداف آن به طور کامل فراهم نمی‌شد، شاید مردم حلاوت این کار را درک نمی‌کردند. علت آن که این برنامه ابتدا در سه استان اجرا می‌شود آن است که در شهرها و روستاها بدون نقص اجرا شود.

وی با بیان اینکه تاخیری در اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرها صورت نگرفته است، ادامه داد: برای اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرها باید هماهنگیهای لازم از نظر طراحی برنامه و تامین اعتبار با بخشهای مختلف صورت گیرد. این اقدام به زمان نیاز داشت. از زمان حضور آقای محصولی در وزارت رفاه کار فشرده‌ای توسط معاونین دو وزارتخانه برای استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در شهرها صورت گرفته است.

دستجردی، اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرها را اقدام مشترک وزارتخانه‌ های بهداشت و رفاه عنوان کرد و گفت: منابع بودجه‌ای این برنامه نیز به صورت مشترک از سوی این دو وزارتخانه‌ تامین می‌شود. به این ترتیب که 65 درصد هزینه‌های این برنامه از بودجه‌های بیمه ‌ای وزارت رفاه و 35 درصد آن از بودجه‌های مربوط به سیستم شبکه وزارت بهداشت تامین می‌شود. کاستیهای مربوط به هزینه‌های این طرح را دولت تامین می‌کند. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ستاد ملی برنامه پزشک خانواده حضور داشته و در صورت کسری منابع، مشارکتهای لازم را انجام می‌دهد.

وی گفت: برای اجرای پزشک خانواده در شهرها خرید خدمت از وزارت بهداشت صورت می‌گیرد. در این زمینه ساز و کارهای مناسبی در نظر گرفته شده است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه هم اکنون بیش از 22 میلیون نفر جمعیت روستایی با پزشک خانواده و نظام ارجاع آشنا هستند، تاکید کرد: فرهنگ ارجاع باید در جمعیت شهری نیز نهادینه شود.

دستجردی در رابطه با ایجاد جاذبه‌های کافی برای ماندگاری پزشکان در برنامه پزشک خانواده، گفت: برنامه ‌ریزیهای لازم صورت گرفته تا جاذبه‌های کافی برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم فراهم شود. به این ترتیب هرچه منطقه محروم‌تر باشد مزایا برای پزشکان بیشتر خواهد بود.