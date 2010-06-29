به گزارش خبرنگار مهر در نور، علی نیکزاد ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از تنها پروژه مسکن مهر مازندران با روش فناوری نوین در روستای گندیاب شهرستان نور اظهار داشت: دولت برای حمایت از انبوه سازان در طرح مسکن مهر تمامی محصول ساخت ساختمان به روش صنعتی که مورد تایید مرکز مطالعات وزارت مسکن و شهرسازی باشد را پیش خرید می کند.

وی افزود: وزارت مسکن و شهرسازی به انبوه سازانی که با روش صنعتی در ساخت ساختمان های مسکن مهر مشارکت کنند، قول خرید تضمینی محصولشان را می دهد.

وی با بیان اینکه انبوه سازان برای مشارکت در طرح مسکن مهر هیچ مشکلی نخواهند داشت، تصریح کرد: منابع مالی واحدهای مسکن مهر نیز از طریق تسهیلات بانکی 25 میلیون تومانی برای هر واحد تامین می شود که بعد از فنداسیون 15درصد، بعد از اسکلت 40 درصد، پس از سفت کاری نازک کاری بقیه تسهیلات پرداخت می شود.

نیکزاد اذعان داشت: مابه التفاوت تسهیلات 25میلیون تومانی و قیمت تمام شده را که حدود پنج تا 10 میلیون تومان است را خود مردم پرداخت می کنند.

وی با اعلام اینکه طرح مسکن مهر برای خانه دارشدن مردم و انبوه سازان فرصت خوبی است، گفت: در طرح مسکن مهر، زمین به صورت رایگان واگذار می شود و دولت، مجلس و سیستم بانکی نیز حمایت جدی در این طرح دارند.

وی ادامه داد: وزارت مسکن وشهرسازی از فناوری نوین ساخت ساختمان های مسکن مهر پشتیبانی می کند و تسهیلات قرض الحسنه بانکی 15 میلیون تومان را برای هر واحد به 25 میلیون تومان افزایش داده است.

وزیر مسکن و شهرسازی اظهار داشت: حمایت و پشتیبانی دولت سبب شده که بخش خصوصی فناوری های نوین استاندارد را از نقاط مختلف دنیا وارد کشورمان کنند.

وی با اعلام اینکه دولت به دنبال فرهنگسازی ساخت ساختمان به صورت صنعتی است، افزود: سرعت، مقاومت در برابر زلزله، حفاظت از منابع زیر زمینی وسبک بودن از ویژگی های ساختمان صنعتی است.

نیکزاد اظهار داشت: طبق برنامه چهارم 20 درصد ساخت وسازهای کشور باید به صورت صنعتی ساخته شود که تنها دو یا سه درصد پیشرفت کاری داشته است.

وی اضافه کرد: با عملیاتی شدن طرح مسکن مهر با فناوری نوین قرار ساخت بیش از 100 هزار واحد در استان های کشور بسته شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی به پروژه 258 واحدی مسکن مهر در شهرستان نور به عنوان تنها پروژه ساختمان صنعتی (فناوری نوین) مازندران اشاره کرد و گفت: فنداسیون و کار قیمت گذاری واحدهای این پروژه به اتمام رسیده واسکلت، نما، دیوار وسایر اجزای این ساختمان نیز به صورت صنعتی ساخته می شود.

نیکزاد از ساخت 940هزار واحد مسکن مهر با روش فناوری نوین، سال جاری در کشور خبر داد و گفت: قرارداد ساخت 892 هزار واحد آن منعقد واز این تعداد 742 واحد دارای پروانه ساخت شدند.

وی تصریح کرد: عملیات فنداسیون 504 هزار واحد مسکن مهر نیز اجرا سه هزار و 700 میلیارد تومان نیز تسهیلات در بخشهای شهری وروستایی برای این پروژه ها در کشور پرداخت شده است.