به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مفتح در جمع خبرنگاران گفت: در ماده 6 لایحه برنامه پنجم و در راستای زنده و نمایان داشتن اندیشه های دینی، سیاسی و سیره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و برای برجسته‌تر کردن اندیشه‌های این دو شخصیت بزرگوار در تدوین الگوی توسعه اسلامی - ایرانی و سیاست گذاری‌هایی که مجموعه ارکان نظام به انجام می‌رساند دولت موظف شد از پژوهش‌ها و مطالعات بنیادین حمایت کرده و نشان ملی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را تعیین کند.

مفتح افزود: در مصوبه ماده 6 پیشنهاد دولت مبنی بر اینکه نشان ملی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده و این نشان به پدیدآورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، هنری، دینی و چهره های انقلابی و عدالتخواه در جهان هدیه شود، مورد تصویب قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: بر این اساس مقرر شد این نشان تهیه و تنظیم و به افراد و شخصیتهای انقلابی و عدالتخواه سراسر جهان بر اساس آیین نامه ای که نوشته می شود اهدا شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: در ماده 10 دولت مجاز شده جهت افزایش سرانه استفاده از فضاهای فرهنگی و هنری و ایجاد زیرساخت برای این فعالیتها حداکثر 50 درصد هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی، قرآنی و ورزشی را به صورت بلاعوض تامین کند، البته این ماده شروطی را هم قرار داده که اگر در حین برنامه مواردی تغییر کاربری دهند یا از غیر انتفاعی به انتفاعی تبدیل شوند پول‌های پرداختی دولت به قیمت روز باید بازگردانده شود، ضمن اینکه اماکن همجوار مساجد باید از سوی دولت تکمیل و به صورت بلاعوض در اختیار مساجد قرار داده شوند.

مفتح در تشریح مصوبات مرتبط با ماده 11 خاطر نشان کرد: مقرر شده است دولت لایحه نظام جامع رسانه‌ها را حداکثر ظرف سه ماه بعد از قانونی شدن برنامه پنجم به مجلس تقدیم کند تا ساماندهی ساختار رسانه‌ای، مقابله با جرایم و ناهنجاریهای رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی صورت گیرد و ظرفیت حداکثر بهره برداری از رسانه ها فراهم شود، بنابراین بعد از تصویب لایحه دولت قانونی برای رسانه‌ها به صورت جامع در اختیار خواهیم داشت.

وی گفت: همچنین دولت باید در قالب بودجه های سنواتی به امر تکمیل پوشش جغرافیایی رادیو و تلویزیون و تبدیل سیستم آنالوگ صدا و سیما به دیجیتال و فراهم ساختن و توسعه زیرساختهای فیبر نوری اقدام کنند.