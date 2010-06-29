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۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۱

گزارش مهر از سفر لاریجانی-1

لاریجانی تهران را به مقصد دمشق ترک کرد

لاریجانی تهران را به مقصد دمشق ترک کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در اجلاس بین المجالس اسلامی دقایقی پیش فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد دمشق پایتخت سوریه ترک کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، علی لاریجانی در این سفر سه روزه علاوه بر شرکت در نشست المجالس اسلامی، با برخی همتایان و مقامات شرکت کننده در اجلاس دیدار خواهد کرد.

مهمترین دستور کار نشست بین المجالس اسلامی بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان های کمک رسان به غزه و مشورت و رایزنی برای چگونگی شکستن محاصره مردم غزه خواهد بود.

همچنین مسائل مهم جهان اسلام نیز در نشست دمشق مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس ، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، سید علی ریاض مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین سفیر سوریه در تهران لاریجانی را در فرودگاه مهر آباد تهران بدرقه کردند.

لاریجانی را در این سفر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراهی می کنند.

کد مطلب 1109055

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