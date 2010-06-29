به گزارش خبرنگار مهر، جلسات اصلی شورای پول و اعتبار که مهمترین تصمیمات پولی و بانکی کشور در آن گرفته می شود، هر دو هفته یکبار در بانک مرکزی برگزار می شود.

قرار بود در جلسه امروز شورای پول و اعتبار مسائل مهمی همچون نحوه تعیین نرخ سود بانکی پس از هدفمند کردن یارانه ها و تاسیس چند بانک خصوصی بررسی شود که این جلسه به دلیل عدم حضور اعضا به تعویق افتاد.

جلسات کمیسیونهای فرعی شورای پول و اعتبار نیز در هفته میانی جلسات اصلی برگزار می شود که در آن نیز بررسی های کارشناسی موضوعات در دستور کار قرار می گیرد.

در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار لغو بخشنامه ضمانت خانوادگی در ارائه تسهیلات بانکی، افزایش اختیارات بانک مرکزی در برخورد با موسسات اعتباری متخلف، اخذ مجوز برای امحاء اسناد و اوراق غیر نیاز بانکی توسط بانک مرکزی و غیره به تصویب اعضا رسید.



