به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در دیدار با اعضای کمیسیونهای ملی آیسسکو که ظهر روز سه شنبه در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد با بیان اینکه این نهاد نقش تعیین کننده ای در منطقه و دنیا دارد گفت: امروز مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در هم تنیده شده اند و رفتار کشورها بیان کننده هویت آنهاست مخصوصا کشورهای اسلامی که تمامی مبانی آنها براساس اصول و هویت اسلامی است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه تصریح کرد: کشورهای اسلامی می توانند به دلیل مشترکات فرهنگی قدرت منطقه ای و حتی جهانی باشند و ما باید از این ثروت خدادادی استفاده کنیم، از سویی امروز در دنیا مسابقه علمی و فرهنگی شروع شده و ما با همکاری با یکدیگر می توانیم قدمهای موثری را در این زمینه برداریم.

وی با بیان اینکه اعضای آیسیسکو باید در اجلاس پیش روی خود نحوه همکاری و ادامه روند فعالیتهای این موسسه را مشخص کنند، گفت: می توانید مبنای فعالیتهای خود را آموزش قرآن بگذارید در این صورت است که حرفهای زیادی در دنیا خواهیم داشت.

حاجی بابایی جمهوری اسلامی ایران را دارای پتانسیل بالا برای هماهنگی فعالیتها خواند و افزود: متاسفانه کشورهای اسلامی کمتر از این پتانسیل استفاده می کنند و تمام ضرباتی که بر آنها وارد می شود از همین ناحیه است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه جهان اسلام یک امت واحد است که تنها در کشورهای گوناگون با حاکمیتهای مختلف وجود دارد، گفت: این کشورها از نظر فرهنگ الهی واحد هستند بنابراین پیشرفت هر یک از ما افتخار جهان اسلام است پس باید در این زمینه تلاش کنیم در این صورت است که پیشرفت محقق می شود و کوچکترین آسیبی نمی بینیم.

وی از مسئولان آیسسکو خواست که در مدت حضور خود در تهران تعریف همه جانبه ای از مسائل علمی، فرهنگی و آموزشی ارائه کنند.

حاجی بابایی تصریح کرد: ایران وطن شما محسوب می شود چرا که همه جهان اسلام وطن ما است.