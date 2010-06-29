به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری ظهر سه شنبه در نشست مشترک با بخشداران و مدیران شرکت آب و فاضلاب روستایی اظهار داشت: این روستاها در قالب سه مجتمع و با تامین اعتباری بالغ بر شش میلیارد و 700 میلیون ریال از این نعمت بهره مند می شوند.

وی با تاکید بر ضرورت استمرار سیاست آبرسانی به روستاهای نیازمند اردبیل افزود: در سال گذشته نیز 19 روستای این شهرستان با بیش از 17 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات شهرستانی و خشکسالی از آب سالم بهره مند شدند.

فرماندار اردبیل اضافه کرد: در اجرای سیاست آبرسانی به مناطق روستایی، در سه سال گذشته نیز 37 روستای این شهرستان از نعمت آب شرب بهداشتی بهره مند شده اند.

وی ضمن تاکید بر حل مشکل آبرسانی در مناطق روستایی که علیرغم اقدامات فنی قبلی نیازمند تخصیص اعتبار حداقلی می باشد، تصریح کرد: اجرای مجتمع آبرسانی شهید کسایی برای 23 روستا از اولویت این شهرستان در اجرای عملیات آبرسانی است.

اکبری مجتمع آبرسانی شهید برزگر برای 9 روستا و مجتمع آبرسانی آتشگاه و کنسول کندی برای 11 روستا را از دیگر اولویتهای اردبیل در اجرای عملیات آبرسانی عنوان کرد.

وی در پایان بر استمرار این حرکت به لحاظ نیاز جدی روستائیان به آب و نقش آن در عمران، آبادانی و اقتصاد روستایی و ماندگاری روستائیان در روستاها تاکید کرد.