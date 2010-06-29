به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام پورمحمدی که در آخرین روز از هفته قوه قضاییه در برنامه زنده تلویزیونی تهران 20 حضور یافته بود، گفت: سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور است و در حال حاضر مانعی برای نظارت بر این کار وجود ندارد و اگر هم مانعی باشد از اختیارات قانونی برای رفع این موانع استفاده می‌کنیم.

وی افزود: اینکه آیا در نظارت و بازرسی موفق هستیم یا نه، باید بگویم نه. چون حجم دستگاههایی که باید نظارت و بازرسی شوند وسیع و گسترده است و اگر می‌خواهیم در این زمینه موفق شویم باید بسترهای لازم را فراهم کرد.

بزرگ‌شدن دولت موجب افزایش هزینه و کندشدن روال انجام کارها می‌شود



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مخالف بزرگ شدن دستگاه‌های دولتی هستیم و آن را یک اشکال می‌دانیم اظهار داشت: وقتی دولت، بزرگ می شود کنترل آن سخت و هزینه‌هایش نیز بیشتر می‌شود به نحوی که بخش زیادی از بودجه دستگاه‌های دولتی صرف خود دستگاه‌های دولتی می‌شود. علاوه بر این بزرگ‌شدن دولت موجب کندشدن روال انجام کارها، ایجاد نارضایتی، رانت‌خواری و فسادهای تو درتو و پنهان می‌شود .



پورمحمدی بر ضرورت احترام به قانون تأکید کرد و گفت: در برخی موارد، شبه بدعت‌هایی را شاهد هستیم بدین شکل که یا قانون را اجرا نمی‌کنند یا اینکه اجرای آن را به تاخیر می‌اندازند.

وی افزود: کسی که تفسیر متفاوت از قانون می‌کند در واقع جلوی اجرای صحیح آن را می‌گیرد.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بخشی از قوانین ابهام دارد و موجب تفسیر مختلف از آن می‌شود امّا بخش دیگری از قوانین ابهام ندارد اما اجرا نمی‌شود مثل قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین مربوط به امور مالیاتی.



پورمحمدی به مصوبه مجلس درخصوص تنقیح قوانین اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور در شناسایی قوانین غیرشفاف و متناقض با مجلس شورای اسلامی همکاری می‌کند.

قانون‌مداری و نظارت در جامعه به فرهنگ‌سازی نیاز دارد



رئیس سازمان بازرسی کل کشور نقش رسانه‌ها و افکار عمومی را در ترویج قانون‌مداری و نظارت در جامعه مهم عنوان کرد و گفت: ترویج قانون‌مداری و نظارت در جامعه به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و دستگاه‌هایی نظیر صدا وسیما، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی در این زمینه نقش مهمی به عهده دارند.



وی خاطرنشان کرد: تخلف از قانون در دستگاه‌ها وجود دارد اما فقط کارکنان و مدیران را محکوم نکنیم بلکه در جامعه بی‌قانونی زیاد است.



پورمحمدی درباره تسهیلات اعطایی بانکها و نگرانی‌ها از بابت معوقه‌های بانکی اظهار داشت: اعطای تسهیلات طبق یک منطق و نظم صحیح انجام نشد و علاوه بر آن نظارت صحیح نیز بر نحوه مصرف آن صورت نگرفت و باعث ایجاد نگرانی در این زمینه شده است.

وی ضعف در مطالعات، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت از مشکلات این حوزه عنوان کرد.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با اقداماتی که انجام شده جلوی افزایش معوقه‌های بانکی گرفته شده و تا کنون بسیاری از این معوقه‌ها عودت داده شده است.



پورمحمدی در این برنامه مشخصات و میزان محکومیت تعدادی از مفسدین اقتصادی را که پیش از این احکام قطعی‌شان صادر و در پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی اطلاع‌رسانی شده بود عنوان کرد.