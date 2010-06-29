به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد رضا رحیمی ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان گفت: تمام شرکت‌هایی که کار اصلی آنها در استان سمنان باشد، بدون هیچ گفت‌و‌گویی به سمنان منتقل می‌شوند.

وی ادامه داد: برخی سازمان‌ها باتوجه به موقعیت استان‌های شمالی و شرقی کشور می‌توانند از سمنان بهره‌مند شوند نیز به این استان منتقل می‌شوند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مزیتها و ویژگیهای استان سمنان، گفت: یکی از گزینه هایی که در زمینه انتقال پایتخت سیاسی کشور به طور طبیعی در جلوی چشم مسئولان کشور نقش می بندد و طراحی می شود استان سمنان است.

رحیمی ادامه داد: اگر قرار باشد استانی جور تهران را بکشد سمنان بهترین گزینه است.

به گفته وی، تهران از آلودگی هوا، دود و تراکم جمعیت در حال انفجار است و قطعا برای جایگزینی استانی برای سرریز جمعیت تهران و تضمین سلامت تهران باید فکری شود.

افزایش میزان ترانزیت کالا در کشور به 70 میلیون تن

معاون اول رئیس جمهور گفت: ایران پل بین سه قاره است که 7 میلیون تن در کشور کالا ترانزیت می‌شود و دولت قصد دارد میزان ترانزیت کالا در کشور را به 70 میلیون تن برساند.

وی ادامه داد:برای اینکه به هدف افزایش بار ترازیتی در کشور برسیم در صدد احیای جاده ابرایشم هستیم.

وی با اشاره به اینکه از طریق این راه کشورهای چین، ترکمنستان، ترکیه و اروپا را به هم متصل می شوند، گفت: بیشترین نقاط این راه در ایران قرار دارد.

وی یادآور شد: با چینی‌ها هم قراردادهای در حال انعقاد داریم و برای احداث راه‌آهن طرح‌های مشترکی اجرا می‌شود.

درآمد حاصل از پارس جنوبی از کل درآمد نفتی کشور بیشتر می شود

وی با بیان اینکه 500 هزار میلیارد ریال در دو بخش نفت و گاز هزینه شده است، اظهار داشت: تا 35 ماه آینده باید همه فازهای پارس جنوبی تحویل داده شود که با بهره برداری از آن درامد حاصل از پارس جنوبی از درآمد نفتی کشور بیشتر می شود

وی با اشاره به توانمندی های متخصصین داخلی کشور در بخش های مختلف اجرای پروژه فازهای پارس جنوبی، تصریح کرد: با اجرای هفت فاز پارس جنوبی روزانه 10 میلیون دلار کشور درآمد خواهد داشت .

به گفته رحیمی، برای اجرای این فازها و نیز بهره برداری از 22 چاه نفت مشترک با کشورهای همسایه 50 هزار میلیارد تومان در این دو بخش سرمایه گذاری کنیم .

وی تاکید کرد: دولت از همه امکانات موجود کشور برای پیمان همه فازهای پارس جنوبی اتسفاده می کند چرا که هر فازی که افتتاح می‌شود 10 میلیون دلار درآمد دارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به صدور قعطنامه تحریم بر علیه ایران گفت: کلید اجرای فازهای پارس جنوبی توسط رئیس جمهوری زده شد و 21 هزار میلیارد تومان توسط چهار پیمانکار ایرانی سرمایه گذاری می شود که پاسخی به تهدید های علیه ایران است.

آب تنها مشکل پیش روی توسعه استان سمنان

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: همه راه‌ها برای گسترش و توسعه روزافزون استان سمنان باز و فراهم است اما همه این برنامه‌ها منوط به تأمین آب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در هر حدی که مقدور باشد باید از حوزه های جانبی برای دسترسی سمنان به تأمین آب مورد نیاز طرح انتقال اجرا کنیم، گفت: در اطراف استان سمنان هرجا که دسترسی به آب داشته باشیم آن را به سمنان انتقال می‌دهیم.

وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شد تا وزارت نیرو هر مقدار که بخواهد در حوزه تأمین آب استان هزینه کند،دولت متعهد می‌شود که اعتبارات مورد نیاز آن را تأمین کند.

به گفته وی، خوشبختانه همه مسئولان استان بر لزوم تأمین آب اتفاق‌نظر دارند ولی در استان‌های دیگر خواسته‌ها متفاوت است اما در سمنان همه مسئولان هم نظر هستند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات دیگر نیز در این استان وجود دارد، گفت: حل مشکل تامین آب در استان سمنان زمینه ساز توسعه همه جانبه استان است.

رحیمی خاطرنشن کرد: با تامین و انتقال آب برای استان سمنان همه مردم کشور از این اقدام بهره مند می شوند و زمینه ساز توسعه بخش کشاورزی و صنعت استان خواهد بود.

آوازه اتفاقات دولت به دیگر کشورها نیز رسیده است

وی با اشاره به اینکه در دوره نهم و دهم ریاست جمهوری اتفاقاتی رخ داده است که آوازه آن به مردمان دیگر کشورها نیز رسیده است، گفت: رفتارسیاسی رئیس جمهور، کشورمان را در مجامع بین‌المللی سرآمد کرده است.

رحیمی با بیان اینکه به گفته رهبر معظم انقلاب امروز جهان در آستانه تغییرات اساسی است، اضافه کرد: امروز همه معادلاتی که در گذشته در جهان وجود داشته بهم ریخته است.