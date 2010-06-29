برداشت غیرمجاز چهار میلیون مترمکعب شن و ماسه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یادگار احمدی عصر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این درحالیست که در مجموع در این مدت 6.5 میلیون مترمکعب شن و ماسه استان برداشت شده است.

وی اظهار داشت: حدود 400 هزار تن برداشت از معادن استان صورت گرفته است و باید با جلوگیری از برداشت غیرمجاز به حفظ اراضی در استان کمک شود.

وی خاطرنشان کرد: به رغم سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش معدن، هنوز این بخش به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشوردست نیافته و فاضله بین پتانسیلهای موجود و وضعیت فعلی زیاد است.

رئیس سازمان نظام مهندسی گلستان تعداد اعضای عضو این سازمان را 303 عضو فارغ اتحصیل در رشته های مختلف بیان کرد.

احمدی بیان داشت: از این تعداد 134 نفر در رشته مهندسی معدن، 144 نفر در رشته زمین شناسی، هفت نفر در مهندسی متالوژی، 18 نفر در رشته نقشه برداری فعالیت دارند.

وی عنوان کرد: از مجموع اعضاء 54 نفر موفق به دریافت پروانه اشتغال شده که 21 نفر در رشته استخراج معدن، 30 نفر در رشته پی جویی و اکتشافات و سه نفر در رشته متالوژی استخراجی مشغول فعالیت هستند.

وی تعداد معادن استان را 33 معدن اعلام و اضافه کرد: از این تعداد 15 معدن در بخش ذغال سنگ است که 12 معدن فعال، یک معدن در حال تجهیز و دو معدن غیرفعال است.

احمدی افزود: 12 معدن در بخش صدف در استان وجود دارد که دو معدن فعال، دو معدن غیرفعال، 2 معدن سلب صلاحیت شده و شش معدن در مزایده برنده شده است.