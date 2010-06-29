به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید پیش از ظهر سه شنبه در شورای مسکن استان تاکید کرد: بنیاد مسکن، مسکن و شهرسازی و دستگاه های مرتبط باید سیاستگذاری و برنامه ریزی اولیه خود را در راستای رفع مشکلات زیرساختهای مسکن مهر قرار دهند.
وی با بیان اینکه پروژه مسکن مهر در اولویت نخست اجرای پروژه های عمرانی در سطح استان قرار دارد، اظهار داشت: ضمن سرعت در پیشرفت فیزیکی، واحدهای مسکونی باید از کمیت و کیفیت بالا برخوردار باشند.
رشید با بیان اینکه زیر ساختهای مسکن مهر جزو الزامات دستگاه های اجرایی است که باید بیش از پیش به آن توجه کرد، افزود: این مهم نباید موجب غفلت اتحادیه ها از پروژه های مسکن غیر مهر شود.
وی بر ارائه گزارش مکتوب از سوی دستگاه های اجرایی در جهت مشخص کردن خدمات در مسکن مهر تاکید کرد و بیان داشت: دستگاه ها موظف هستند تا برگزاری شورای بعدی، وضعیت خدماتی از قبیل بهداشت و درمان، مساجد، فضای سبز شهرداریها، تربیت بدنی، آموزش و پرورش و .. را برنامه ریزی و به شورا ارائه کنند.
ضامن یادآور شد: تخصیص اعتبار مناسب برای احداث پست فوق توزیع شمال شهر بیرجند طی دو سال آینده به مبلغ چهار میلیارد و 500 میلیون ریال و تخصیص اعتبار مناسب برای احداث شبکه های توزیع طی سالهای 89 و 90 به مبلغ 35 میلیارد و 380 میلیون ریال از شاخصترین پیشنهادات برای رفع مشکلات مسکن استان می باشد.
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