به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید پیش از ظهر سه شنبه در شورای مسکن استان تاکید کرد: بنیاد مسکن، مسکن و شهرسازی و دستگاه های مرتبط باید سیاستگذاری و برنامه ریزی اولیه خود را در راستای رفع مشکلات زیرساختهای مسکن مهر قرار دهند.

وی با بیان اینکه پروژه مسکن مهر در اولویت نخست اجرای پروژه های عمرانی در سطح استان قرار دارد، اظهار داشت: ضمن سرعت در پیشرفت فیزیکی، واحدهای مسکونی باید از کمیت و کیفیت بالا برخوردار باشند.

رشید با بیان اینکه زیر ساختهای مسکن مهر جزو الزامات دستگاه های اجرایی است که باید بیش از پیش به آن توجه کرد، افزود: این مهم نباید موجب غفلت اتحادیه ها از پروژه های مسکن غیر مهر شود.

وی بر ارائه گزارش مکتوب از سوی دستگاه های اجرایی در جهت مشخص کردن خدمات در مسکن مهر تاکید کرد و بیان داشت: دستگاه ها موظف هستند تا برگزاری شورای بعدی، وضعیت خدماتی از قبیل بهداشت و درمان، مساجد، فضای سبز شهرداریها، تربیت بدنی، آموزش و پرورش و .. را برنامه ریزی و به شورا ارائه کنند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان به برنامه زمانبندی شده استان مبنی بر تحویل 11 هزار و 700 واحد مسکونی طی سال جاری در سطح استان اشاره کرد و یادآور شد: با اجرای سیاستگذاریهای پیش بینی شده تا پایان سال 1390 کلیله متقاضیان مسکن در استان باید خانه دار شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی نیز در این شورا به فعالیتهای انجام شده در راستای پروژه مسکن مهر در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون 30 پروژه و سایت با 15 هزار و 467 واحد با هماهنگی بنیاد مسکن و مسکن شهرسازی به این شرکت معرفی شده است.

محمد ضامن اظهار داشت: اجرای عملیات برق رسانی به مناطق در استان با توجه به شناسایی وضعیت استان، برآورد بار و برآورد ریالی بر اساس برنامه های میان مدت و بلند مدت توسط این شرکت تامین می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی عدم تعیین تکلیف اعتبار مسکن مهر از محل لایحه بودجه، عدم کفایت اعتبارات استانی، عدم تخصیص یارانه کمک به زیر ساختها به شهرهای استان به جز بیرجند و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تامین برق مسکن محرومین شهری و روستایی را از مشکلات پیشروی مسکن این استان برشمرد.



ضامن یادآور شد: تخصیص اعتبار مناسب برای احداث پست فوق توزیع شمال شهر بیرجند طی دو سال آینده به مبلغ چهار میلیارد و 500 میلیون ریال و تخصیص اعتبار مناسب برای احداث شبکه های توزیع طی سالهای 89 و 90 به مبلغ 35 میلیارد و 380 میلیون ریال از شاخصترین پیشنهادات برای رفع مشکلات مسکن استان می باشد.