اصولگرایی امروز نیاز به خودسازی درونی دارد/ دچار تندروی یا کندروی نشویم

محمد خرسند عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ضرورت ها و اولویت های جریان اصولگرا افزود: جریان اصولگرا باید جمعی حرکت کند و مصلحت نظام را بر مصالح فردی ، گروهی و جناحی ترجیح دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه دیده می شود یک جریان خودش را متولی اصولگرایی می داند و از پیروزی هایی که بدست می آید مغرور می شود و خودش می خواهد به تنهایی میدان دار جریان اصولگرایی شود. اینها خطراتی است که برخاسته از غرور است.

وی تاکید کرد: هر جریان و هر فردی که دچار غرور شود و از معیارها و اصول اصلی خود فاصله بگیرد قطعا طعم تلخ شکست را خواهد چشید.

خرسند اظهار داشت: شاخص های اصولگرایی کاملا مشخص است و مقام معظم رهبری آنها را معین کرده است که بر چهار معیار اعتقاد به اسلام، انقلاب، امام ، ولایت فقیه و رهبری استوار است و هر کس این چهار معیارها را پذیرفته باشد از نظر ما اصولگرا است و در جرگه خودی ها قرار می گیرد و می تواند در جریان اصولگرایی نقش آفرینی کند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه جریان اصولگرایی چگونه باید از این آسیب ها فاصله بگیرد، گفت: جریان اصولگرایی امروز نیاز به خودسازی درونی، گروهی و فردی دارد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه باید متوجه باشیم که قدرت دردست ما امانت است، ادامه داد: بر اساس بیان شهید بهشتی ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت و بر این اساس وقتی به قدرت به عنوان یک امانت الهی نگاه کنیم سعی می کنیم از راه صحیح به قدرت دست پیدا کنیم و از توان دیگران و همفکری آنان بهره می گیریم.

وی ادامه داد: باید در چارچوب اصول با محوریت رهبری حرکت کنیم ، شاخص های اصولگرایی نیز همانهایی است که رهبری تعریف کرده اند و خارج از آن شاخص ها هیچ حرکتی ولایی نیست بلکه نفسانی است.

خرسند اظهار داشت : اینکه ما بگوییم فلان جریان چون با فلان شخص مشکل دارد پس از باید از جریان اصولگرایی حذف شود درست نیست، چرا که هیچ جریان و فردی برای اصولگرایان شاخص نیست و تنها شخص ولایت است.

به اعتقاد خرسند حرکت کردن با چارچوب و آهنگ ولایت از هرگونه افراط و تفریطی جلوگیری می کند و موجب می شود هیچگاه دچار تندروی یا کندروی نشویم.

وی ادامه داد: جریان اصولگرا باید بداند بقائش درعمل به این اصول، تبعیت از ولایت و تک روی نکردن است. در انتخابات های گذشته نیز اگر موفقیتی حاصل شد به خاطر وحدت، همدلی و همفکری جریان اصولگرا بود و هیچ فرد و جریان و حزب سیاسی ای نمی تواند به تنهایی برنده میدان باشد.