فرزانه شهفر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب جدیدی که با ترجمه وی در انتظار دریافت مجوز نشر است گفت: مجموعه‌ای از 24 داستان کوتاه نوشته آگاتا کریستف را در کتابی به نام "فرقی نمی‌کند" ترجمه کرده ام که نشر جیحون آن را برای دریافت مجوز به ارشاد فرستاده است.

وی ادامه داد: کریستف نویسنده کهنسال مجارستانی است که در سوئیس زندگی می کند و به فرانسوی می نویسد . در مقدمه این کتاب هم درباره وی آورده ام که او قبل از مهاجرت به سوئیس، شعر می سرود ولی وقتی به این کشور آمد بیشتر داستان و نمایشنامه می نویسد.

شاعر دفتر شعر "زانو به زانوی پنجره" با اشاره به اینکه داستانهای مجموعه اخیر کریستف همگی کوتاه هستند بیان کرد: این داستانها برشی از زندگی شخصیتهای مختلفی است که نویسنده آنها را خلق کرده است. کریستف لحن سردی دارد و به آدمهایی می‌پردازد که درباره اینکه از کجا آمده اند و چه زندگی دارند زیاد توضیح نمی دهد.

شهفر افزود: نوعی بی تفاوتی در داستانها جاری است که کاملا با نام مجموعه "فرقی نمی کند" که نام یکی از داستانها نیز هست، همخوانی دارد. زمانی که من این کتاب را برای ترجمه انتخاب کردم هنوز از این نویسنده مجار در ایران اثری ترجمه نشده بود و فکر می کنم "فرقی نمی کند" کتابی است که با آن نویسنده به ایرانیان معرفی می شود.

مترجم "ماهی طلا" اثر لوکلزیودر پایان عنوان کرد: کتاب اصلی که بر اساس آن من کار را ترجمه کردم شامل 25 داستان کوتاه بود که 24 داستان آن را انتخاب و ترجمه کردم.