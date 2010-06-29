به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد رضا رحیمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری پایان سفر به سمنان در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: در کارگروه ویژه تأمین و انتقال آب به استان سمنان تصویب شد تا یک‌هزار و 500 میلیارد ریال از بودجه و امکانات دولت در اختیار تکمیل طرح‌های آبرسانی قرار گیرد.

وی با اشاره به مصوبات این کارگروه گفت: در این کارگروه قرار شد تمام طرح‌های آبی استان قبل از سفر سوم دولت نهایی شود.

وی اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد به هر اندازه که وزارت نیرو برای تکمیل پروژه های آبی اعتبار نیاز داشته باشد دولت متعهد گردد تا اعتبارات لازم را در اختیارش بگذارد.

به گفته وی، در این نشست طرح‌های مربوط به سدهای فینسک، کالپوش، مجن و نمرود و طرح‌های آبرسانی به دامغان و طرح زهکشی و آبیاری دشت دانیال در استان سمنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رحیمی با اشاره به لزوم تأمین و انتقال آب به استان سمنان از حوزه‌های همجوار استان اظهار داشت: تاکنون دو جلسه در این خصوص در تهران با حضور استاندار سمنان و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.

وی ادامه داد: می‌توانستیم این نشست را در تهران برگزار کنیم اما به دلیل اهمیت آن به استان سمنان سفر کردیم تا اهمیت موضوع بیشتر نشان داده شود.

رحیمی تاکید کرد: این نشست با هدف تاکید و قاطعیت در اجرا و پیگیری مصوبات سفرهیئت دولت در بخش آب و اجرایی شدن تمام مصوبات تشکیل شد .

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: استان گرفتار کمبود آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت است و برای بهره مندی از ظرفیت های استان باید آب لازم تامین شود.