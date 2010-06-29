به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ ابراهیم الوستانی عصر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در سه ماه گذشته از سال جاری که بیش از 15 درصد از این تماسها یعنی 38 هزار و 924 مورد آن منجر به عملیات پلیسی و حضور به موقع مأموران در سر صحنه شد.

وی تعداد تماسهای صورت گرفته در سالجاری با مرکز فوریتهای پلیسی 110 استان را 256 هزار و 405 فقره اعلام کرد.

سرهنگ آلوستانی بیان داشت: متأسفانه 29 هزار و 322 مورد از این تماسها غیر قابل رسیدگی بوده است و 188 هزار و 159 مورد از شهروندان در تماس با این مرکز اطلاعات و راهنماییهای لازم را دریافت کردند.



سرپرست معاونت عملیات انتظامی استان گفت: طی این مدت مأموران به 572 مورد سرقت منزل، 279 مورد سرقت مغازه و 691 مورد گزارشات شهروندان در خصوص مواد مخدر رسیدگی کردند.