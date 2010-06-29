به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، میرجلالالدین کزازی ظهر سهشنبه در همایش "نیشابور، شهر پایدار ایرانی" در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور افزود: راز ماندگاری ایران و نیشابور را میتوان در تازشها و ستمهای سیاه و نامردمیهایی دانست که بر ایران و نیشابور رفته است.
وی با بیان اینکه نیشابور نماد ایران و تاریخ و فرهنگ آن است، خاطرنشان کرد: ما در خاکستر نماندهایم مانند بسیاری از مردمان و کشورهای جهان که از پهنه تاریخ زدوده شدهاند.
استاد ادبیات دانشگاه تهران ادامه داد: نیشابور شهری است که ناهید در آن به دریوزه فیروزه در میآید؛ شهر ریواس، شهر باور و اسطوره است.
کزازی افزود: ریوند یکی از سه آتشکده بزرگ ایران در روزگار ساسانی در نزدیکی نیشابور جای داشته است که آتش کشاورزان در آن میافروخته است.
وی اظهار داشت: من ایران را در نوشتاری به ققنوس تشبیه کردهام چرا که چندینبار ایران از درون خاکستر خود برخاسته است و همچنان پرشور و شرار جهان را افروخته است که البته داستان ایران همان داستان نیشابور است.
کشف آثار باستانی مختلف در نیشابور
در ادامه رجبعلی لبافخانیکی سرپرست تیم باستانشناسی کهندژ و شادیاخ نیشابورافزود: در کاوشهای خود به قطعههای نقاشی روی گچ برخورد کردهایم که بعضی وقتها تا 9 لایه روی هم تکرار شده است.
وی با اشاره به کشف بقایای ظرفها در این منطقه گفت: این قطعات سفال بیانگر هنر آن زمان نیشابور است.
لباف با اشاره به کشف قطعه گل پختهای با اشکال شبیه خورشید و صور فلکی گفت: ادعا میکنیم اولین شیر و خورشید جهان در شادیاخ پیدا شده است و این افتخار بزرگی برای تاریخ هنر نیشابور است.
وی با اشاره به نتایج کاوش در کف پلان "شادیاخ" گفت: تعداد بسیار زیادی میخ و بستهای آهنی که نشاندهنده وجود سازههای متنوع چوبی است کشف شده است که نشانگر آبادی و عمران شادیاخ در زمان خودش میباشد.
لباف افزود: اسکلتهایی کشف شدهاند که در پای دیوارها مدفون هستند که نشانگر ریزش دیوار بر روی آنها بوده است.
وی افزود: در سال 1380 به دنبال ممانعت از کاوش به خاطر مالکیت در منطقه شمال شادیاخ، کاوشهای خود را در پهنه جنوبی با فرضیه وجود دروازه شادیاخ شروع کردیم که در اولین کاوشها این فرضیه با یافتن کف دروازه به اثبات رسید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نقشه دادههای معماری شادیاخ شامل ورودی و دروازه شادیاخ، دیوار و باروی اصلی و فضای معماری داخل دروازه تدوین و شکل رایانهای آن بازسازی شده است.
وی با اشاره به کشف عمارتی مربوط به دوره سلجوقی و خوارزمشاهی در محوطه شادیاخ گفت: کتیبه کوفی پیداشده نشان میدهد که این عمارت چهار ایوانی که دارای کارگاههای مختلف صنعتی است متعلق به ملک و پادشاه منطقه است.
لباف افزود: پیکرههایی یافت شده که اشکال آنها با فرهنگ اسلامی در تضاد است احتمالا مربوط به برنامههای نمایشی بوده است.
وی گفت: شیشه تخت برای اولین بار در ایران در دوره سلجوقی ساخته شده است و در منطقه شادیاخ کارگاه شیشهگری که برای نخستین بار شیشه تخت را میساختند، کشف شده که این نیز افتخار دیگری برای تاریخ نیشابور است.
وی از کشف کارگاههای متعدد صنعتی چون تولید آبانگور و خزینهای با نقاشی دیواری در این عمارت قصرمانند خبر داد.
همچنین معاون برنامهریزی استانداری خراسان رضوی گفت: 120 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای برنامههای فرهنگی اختصاص داده شده است.
الگوسازی برای معرفی مفاخر نباید به سازمانی چون یونسکو ختم شود
محمدمهدی مروجالشریعه معاون استاندار خراسان رضوی نیز افزود: یونسکو به عنوان یک سازمان وابسته به سازمان ملل متحد فعالیتهای وسیعی را در حوزههای مختلف در سطح دنیا دارد که برگزاری همایش نیشابور شهر پایدار ایرانی یکی از این برنامههای اثربخش است.
وی تصریح کرد: انتظار بنده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ادارات کلشان در استان این است که بر مبنای همین شاخصهای بینالمللی، حداقل در مجموعه کشورهای اسلامی و بعد آسیایی، شهرهایی مثل نیشابور را معرفی کنند.
وی تاکید کرد: الگوسازی برای معرفی این مفاخر نباید به سازمانی چون یونسکو ختم شود.
وی ادامه داد: ما با احترام به همه مدلسازیهای سازمانهای جهانی از جمله یونسکو تاکید داریم باید وزارت و که رسالت بر عهده دارد در معرفی و مدلسازی مناطق تاریخی ایران چون نیشابور پیشگام باشد.
وی گفت: انتظار این است که هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و هنر و ادب کشور را با نام نیشابور به تمام نقاط همسطح جهان پیوند عالمه زند.
وی با بیان اینکه نگرشها باید تحول بنیادین پیدا کند، افزود: در نیشابور کاستیهای بسیار بالایی دارد و به راستی نهاد سلسلهالذهب کجاست؟
معاون استاندار تاکید کرد: از مسئولان عمرانی و شهرداری و شورای اسلامی شهر نیشابور میخواهم نسبت به تغییر مبلمان شهری و ایجاد مواریث تاریخی شهر اهتمام بورزند که این اقل انتظار است.
مروجالشریعه خواستار بازدید مسئولان شهری نیشابور از اکسپوی شانگهای چین شد که در آن تمام شیوههای نوین برای معرفی فرهنگ و تاریخ با شکیلترین سازه بررسی و معرفی شده است.
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