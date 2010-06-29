به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام طاهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیست و هفتمین دوره مسابقات، مسابقات بین المللی قرآن کریم را عامل انگیزشی برای جوانان دانست و گفت: بهتر است در کنار این مسابقات دو یادگار پیامبر (ص) یعنی قرآن و عترت در کنار هم مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام طاهری افزود: نظام اسلامی در این سالها به خوبی توانسته این وظیفه را انجام دهد و جوانان قرآنی کشور در این دوره‌ها درخشیده و افتخارات بزرگی را کسب کرده‌اند.

این عضو هیئت رئیسه فراکسیون قرآن و عترت مجلس تصریح کرد: کیفیت برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ، به تدریج ارتقا یافته است اما هنوز برای رسیدن به حد اعلای خود جای کار دارد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه با اضافه شدن رشته مفاهیم کیفیت محتوایی این مسابقات بسیار خوب شده است گفت: در اوایل، تنها رشته‌های قرائت و حفظ برگزار می‌شد اما با اضافه شدن رشته مفاهیم تلاش های خوبی در این بخش انجام شد و شرکت‌کنندگان به‌ویژه جوانان با تفاسیر و مفاهیم قرآنی بیشتر آشنا می‌شوند و مسابقات به تدریج از حالت قرائت صرف خارج شده است.

وی با ارائه پیشنهادی در ارتباط با برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تصریح کرد: اگر در کنار قرآن بحث عترت هم مطرح شود و هر دو یادگار پیامبر (ص) یعنی قرآن و عترت کنار هم مورد توجه قرار گیرد بسیار مؤثر خواهد بود.

وی یادآور شد : گاهی اوقات بحث ضمیمه شدن نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در کنار این مسابقات مطرح می‌شد اگر این گونه شود می‌توان تدابیری اندیشید چرا که به نظر می‌رسد اگر به هر دو یادگار پیامبر (ص) تمسک کنیم کارهای بهتر و بزرگتری انجام خواهد شد.

نماینده مردم گرگان در مجلس هشتم در ادامه با بیان این که به طور قطع برگزاری این مسابقات در رشد روابط فرهنگی و مناسبات سیاسی میان کشورها بسیار مؤثر خواهد بود اظهار کرد: در مقاطعی از تاریخ نظام اسلامی ما به عنوان یک نظامی که با قرآن و اسلام میانه ندارد در بین کشورهای اسلامی معرفی می‌شد اما پس از برگزاری این مسابقات و حضور قاریان خارجی در ایران و بالعکس شناخت بهتر و دقیق تری از نظام اسلامی در نزد افکار عمومی جهانیان ایجاد شده است و به فهم مشترکی نزدیک شده‌اند.