به گزارش خبرنگار مهر، لایحه «تخلفات، تنبیهات و تشویقات شرکتهای خصوصی تاکسیرانی و رانندگان آنها» در جلسه علنی روی سه شنبه شورای شهر تهران به تصویب رسید که بر اساس آن از این پس رفتار و اقدامات رانندگان و شرکتها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران با قرائت بندهای آیین‌نامه مورد بررسی تاکید کرد: تا کنون رانندگان و شرکتهای تاکسیرانی خصوصی آیین‌نامه رفتاری نداشتند و نحوه رفتار آنها با شهروندان و متقابلا با یکدیگر تعریف شده نبوده است.

محمد علی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی میزان محکومیت رانندگانی که مواد مخدر یا مشروبات الکلی حمل و یا استعمال کرده و یا با مسافران زد و خورد می کنند با تاکید بر اینکه پنج سال ابطال برای جرمی که متغیر است مناسب نیست گفت: دو سال برای این جرم کافی است.

در ادامه صحبت نجفی، مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: پس از وقوع جرم حتی یک روز هم برای ادامه فعالیت زیاد است.

در نهایت مدت ابطال پروانه تاکسیرانی برای افراد متخلف با توجه به نوع جرم و نظر کمیته نظارت سه تا پنج سال تعیین شد.

بر اساس بندهایی از آیین‌نامه انضباطی و رفتاری، رانندگان تاکسی باید لباس و ظاهر آراسته داشته باشند و مسافران خود را با لحن محترمانه "آقا" و "خانم" خطاب کنند.

همچنین رانندگی در هنگام تاثیر انواع دارو اعم از تجویز شده و نشده، حق رانندگی ندارند و درصورت استعمال مواد مخدر با آنها برخورد قانونی می‌شود.

در این آیین نامه استفاده از تلفن همراه در موقع رانندگی برای راننده تخلف عنوان شده است.

ممنوعیت استفاده از دستگاه پخش و رادیو در تاکسی مگر با توافق همه مسافران، ممنوعیت استعمال دخانیات، اطمینان از بستن کمربند ایمنی توسط مسافران و حرکت نکردن در صورت امتناع هر یک از مسافران از این کار، مساعدت رانندگان به مسافران در مواردی چون کمک به مسافران سالمند یا جا به جایی کیف و چمدان و کالسکه بدون دریافت وجه ، بخشی از آیین نامه رفتاری رانندگتان تاکسی را تشکیل می دهد.

همچنین در این آیین نامه، حقوق رانندگان در قبال مسافران نیز تعیین شده است، برخورداری از رفتار احترام آمیز، خودداری از سوار کردن و ارائه خدمات به مسافرانی که به نحو مشهود وضعیتی کثیف و آلوده و غیربهداشتی دارند، رفتاری توهین آمیز یا مخل آسایش و آرامش دیگران دارند و یا بدون سبد و قفس، حیوان حمل می کنند.

پیمان سنندجی مدیرعامل شرکت تاکسیرانی نیز در این جلسه با بیان اینکه از روز یک شنبه 80 هزار تاکسی شهر تهران دارای بیمه عمر و حوادث شدند گفت: همه شرکتهای خصوصی نیز موظف به داشتن بیمه تامین اجتماعی هستند که از 27 درصد سهم بیمه، 10 درصد توسط تاکسیرانی و 17 درصد دیگر توسط رانندگان پرداخت می شود.