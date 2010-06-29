منافع ایران و بحرین درهم تنیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی و شیخ خالد احمد بن محمد آل خلیفه روز سه شنبه در یک دیدار دو جانبه در حاشیه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بحرین تاکید کردند که رشد و گسترش مناسبات دو جانبه به صورت جامع در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و همچنین بسط همکاری های چند جانبه و منطقه ای در جهت منافع دو کشور، دو ملت و توسعه، رفاه و همگرایی منطقه ای است.

متکی در این دیدار که در تهران صورت گرفت با تاکید بر اهمیت برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به عنوان چارچوب برای تنظیم و پیشبرد همکاری های دو جانبه تهران - منامه حضور همتای خود در این نشست را بیانگر اراده سیاسی طرفین برای گسترش بیش از پیش همکاری ها دانست.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه ضروری است مناسبات و همکاری های دو کشور به صورتی جامع و همه جانبه پیگیری و عملیاتی گردد، ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن توافقات فی ما بین نمادهای عینی همکاری های فی ما بین بروز و ظهور یابد.

وی تعریف و اجرای پروژه های همکاری را در این راستا مهم ارزیابی کرد.

متکی با اشاره به اشتراکات، منافع و نگرانی های مشترک کشورها و ملت های منطقه توسعه مناسبات منطقه ای را ظرفیت عظیمی در کنار روابط دو جانبه توصیف کرد.

متکی درچارچوب اراده جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری های منطقه ای، ظرفیت های سازنده در منطقه به منظور حصول به همگرایی، رفاه، توسعه و امنیت را فراوان دانست.

شیخ خالد نیز در این دیدار اظهار داشت: اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بحرین دارای جایگاه مهم و ویژه ای در سیاست خارجی دولت بحرین است.

وی وجود هماهنگی و اراده سیاسی میان دو کشور را دستاورد و پشتوانه ای ارزشمند برای روابط دو جانبه توصیف و تاکید کرد: یقین داریم که با ای پشتوانه قوی همکاری ها در مسیر خوبی به پیش رفته و گسترش می یابد.

وزیر امور خارجه بحرین تقویت همکاریهای اقتصادی را در جهت منافع دو کشور خواند و افزود: این امر دارای یک پیام سیاسی است که علایق و منافع ما به هم مرتبط و در هم تنیده است.

شیخ خالد در ادامه تاکید کرد که منامه علاقه مند است علاوه بر توسعه روابط دو جانبه تقویت بیشتر همکاری های منطقه ای را پیگیری نماید.

وی در خاتمه با تقدیر از حضور و مشارکت مدبرانه متکی در نشست گذشته اجلاس امنیتی منامه و اهمیتی که این حضور به نشست داد از وزیر امور خارجه ایران برای دیدار از بحرین رسما دعوت به عمل آورد.

در این مذاکرات همچنین پیرامون پیگیری موضوع گرد وغبار در منطقه و اثرات مخرب آن گفتگو تبادل نظر شد و توافق شد در خصوص برگزاری یک نشست منطقه ای به منظور پیشگیری از این پدیده زیست محیطی که سلامت مردم منطقه را به مخاطره افکنده اقدام شود.