به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه کارگروه تحول اقتصادی، صبح امروز مطابق روال هفته های گذشته، جلسه کار گروه تحول اقتصادی در دفتر ریاست جمهوری با محوریت ارایه گزارش پیشرفت کار برنامه های گمرکی در طرح تحول اقتصادی برگزار شد.

با توجه به اینکه در جلسه قبل مقرر شده بود، به غیر از محور هدفمند سازی یارانه ها، دیگر محورهای 7 گانه طرح تحول اقتصادی نیز در دستور کار جلسات قرار گیرد؛ لذا مسئولان گمرک به ارائه پیشرفت کار برنامه های گمرک در طرح تحول اقتصادی پرداختند که از جمله آنها می توان به اصلاحیه قانون گمرکی، ایجاد پنجره واحد، سیستم ارزش وب بنیاد، و طرح آسیکودا، گمرک الکترونیکی، طرح امایش گمرک و ایجاد گمرکات اختصاصی اشاره کرد.

در این جلسه با در نظر گرفتن قاچاق در حوزه گمرک، اعضای کارگروه به آسیب شناسی این معضل پرداختند. بر این اساس و با توجه به اینکه حجم رو به رشد قاچاق در کشور می تواند چالشی جدی در مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد، مقرر شد بررسی بیشتر این موضوع در دستور کار دبیرخانه کارگروه تحول اقتصادی قرار گیرد تا با دعوت از نمایندگان نهادهای مربوطه، طرحی جهت مقابله با این مشکل تهیه و به کارگروه ارائه شود.