علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مواضع کنونی غرب با محوریت آمریکا در قبال ایران خاطرنشان کرد: بی توجهی آمریکا به بیانیه سه جانبه تهران نمایش بی اعتمادی به سخنان مسئولان آمریکایی در بالاترین سطح در عرصه بین المللی بود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به همین دلیل امروز شاهدیم فضای منفی گسترده ای نه فقط در ایران بلکه در دو کشور برزیل وترکیه علیه ایالات متحده ایجاد شده است.

وی زیربنای اقدامات بین المللی را پیمانها و تعهدنامه های بین المللی دانست وگفت: اگر قرار باشد پیمان معتبر بین المللی مانند پیمان "ان.پی.تی" مورد بی توجهی کشورهای دارای دانش استفاده از فن آوری هسته ای قرار گیرد طبیعتا اعتماد به جامعه جهانی زیر سئوال خواهد رفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در ادامه به سخنان روز گذشته رئیس جمهور در خصوص شرایط تهران برای مذاکره با غرب اشاره کرد وافزود: بر اساس سخنان روز گذشته احمدی نژاد در مورد گروه 1+5 و کاربرد کلمه بی اخلاقی برای عملکرد آنان بیانگر زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی توسط اوباما است، چرا که از یکسو مسئولان کشورهای برزیل وترکیه را به مذاکره با ایران ترغیب می کند واز سویی دیگر به ماحصل مذاکرات آنها با ایران که همان بیانیه سه جانبه تهران است بی اعتنایی می کند.

وی با تاکید بر اینکه براین اساس ایالات متحده باید برای پیشنهاد خود ارزش قائل شود، بیانیه تهران را مبنای معتبر ارزشمندی برای برداشتن گامهای عملی بعدی عنوان کرد.

بروجردی با بیان اینکه وقتی آنها برای سایر کشورها ارزشی قائل نیستند پس طبیعتا نباید انتظار داشته باشند که به صرف اینکه عضو شورای امنیت هستند دیگران برایشان ارزش قائل شوند، گفت: بنابراین به تعویق انداختن زمان مذاکرات با توجه به فشار آمریکا بر دیگر اعضای شورای امنیت متناسب با عمل آنهاست.

وی با اشاره به سئوال نخست رئیس جمهور مبنی بر اینکه "غربیها اول نظر خود را درباره بمب‌های اتمی رژیم صهیونیستی بیان و اعلام کنند که آیا موافق زرادخانه رژیم صهیونیستی هستند یا مخالف؟" گفت: متاسفانه امروز رژیم صهیونیستی با داشتن 200 کلاهک هسته ای یک خطر جدی نه تنها برای منطقه بلکه برای کل دنیا به شمار می آید پس بر این اساس آنها باید مواضع روشن خود را نسبت به زرادخانه های رژیم صهیونیستی اعلام کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به سئوال دوم رئیس جمهور مبنی براینکه "کسانی که می خواهند با ایران گفتگو کنند با صراحت اعلام کنند آیا می خواهند از قوانین ان پی تی تبعیت کنند یا نه " گفت: براساس ماده 4 "ان.پی.تی" جمهوری اسلامی ایران محق است که غنی سازی را انجام دهد براین اساس اگر آنها قائل به این قانون هستند پس باید به ما کمک کنند نه اینکه با ما مخالفت نمایند بطوریکه قطعنامه تحریمی به ما تحمیل کنند.

وی در ادامه به سومین سئوال رئیس جمهور مبنی براینکه " کسانی که می خواهند با ایران گفتگو کند باید اعلام کنند منظورشان از گفتگو چیست آیا می خواهند با ایران دوستی کنند یا دشمنی؟" نیز اظهار داشت: باید مشخص شود که هدف آنها از مذاکره حل مشکلات موجود است یا اینکه صرفا می خواهند از مذاکرات بعنوان سکوی پرتاب جهت فشار بیشتر بر ایران استفاده کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دوران گذاردن نقطه پایان بر سیاست اشتباه غرب در برابر فعالیتهای هسته ای ایران فرا رسیده است و این تصور که تحریم می تواند مشکل را حل کند تصور باطلی است، گفت: تجربه نشان داده است که بازنده اصلی غرب است ضمن اینکه ما به تعهدات خود پایبند بوده ایم وغرب نیز باید دیر یا زود ایران هسته ای را بپذیرد.