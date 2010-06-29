به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین از ساعت 10:30 آغاز شد. در ابتدا علی دایی 15 دقیقه برای بازیکنان صحبت و نکاتی را به آنها گوشزد کرد.

در تمرین صبح امروز حمید علی عسگر، علیرضا حقیقی و سامان آقا زمانی به دلیل حضور در تمرینات تیم امید غایب بودند. حسین عبدی و محمد پروین نیز در این تمرین حضور نداشتند.

امیرحسین فشنگچی که پس از انجام عمل جراحی دوران نقاهت خود را می گذراند کماکان از انجام تمرینات گروهی معاف است. البته او تمرینات خود را از فردا و با ورود پرسپولیس به آلمان، همراه تیم پیگیری خواهد کرد.

در ابتدای تمرین امروز بازیکنان همراه با محمدرضا مولایی با دویدن و انجام حرکات کششی بدن های خود را گرم کرده و آماده انجام تمرینات اصلی شدند. مرحله بعدی تمرین پرسپولیس پس از گرم کردن، انجام حرکات تعادلی بدون توپ و با توپ بود. بخش پایانی تمرین امروز پرسپولیس عبور از موانع و انجام تمرینات هوازی بود.

ساعت 11:20 بازیکنان همراه با محمدرضا مولایی با نرم دویدن و پس از آن انجام حرکات کششی بدن‌های خود را سرد کرده و آماده ترک محل تمرین شدند. به این ترتیب، تمرین امروز پرسپولیس 50 دقیقه به طول انجامید.

کادر فنی نظارت دقیقی بر اجرای مراحل مختلف تمرینات داشت و در این میان علی دایی از نحوه کار شاگردانش یادداشت برداری می کرد.

در حین برگزاری تمرین جلسه معاون اجرایی باشگاه و سرپرست و کادر فنی تیم طی دو مرحله و در رختکن مربیان انجام شد. این جلسات پیرامون برگزاری اردوی پرسپولیس در آلمان بود.

از طرف کادر فنی برنامه تمرینی مدونی به بازیکنانی که با تاخیر به اردوی آلمان می رسند و یا کسانی که در این اردو غایب خواهند بود (از جمله برخی بازیکنان امید) داده شد تا در زمان ملحق شدن به تیم از سایر نفرات عقب نیفتاده باشند.

پیش از ترک محل تمرین پرسپولیس البسه و تجهیزات مورد استفاده در اردوی آلمان به بازیکنان تحویل داده و همچنین به آنها اعلام شد امروز عصر، جهت دریافت لباس های فرم خود به محل طرف قرارداد باشگاه مراجعه کنند.

