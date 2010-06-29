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۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

عملیات راهداری تابستانی در مازندران آغاز شد

عملیات راهداری تابستانی در مازندران آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری مازندران از آغاز عملیات راهداری تابستانی در محورهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای حمل و نقل استان در ساری اظهار داشت: مازندران به دلیل شرایط طبیعی و جغرافیایی همواره در فصول مختلف سال، فصل تابستان گردشگران و مسافران بسیاری را از سراسر میهن عزیزمان پذیرا بوده از این رو محورهای مواصلاتی این استان در فصل تابستان پرترافیک و پرتردد است.

وی در ادامه از شروع عملیات راهداری تابستانی این اداره کل خبر داد و عنوان کرد: راه و ترابری استان از شرو ع فصل تابستان عملیات راهداری و ایمن سازی محورهای خود را با شتاب و تسریع در عملیات اجرایی در حال اجرا داشته است.
 
مدیرکل راه و ترابری مازندران افزود: این عملیات شامل اجرای خط کشی، نصب جداکننده ها و همچنین نصب انواع تابلوهای هشداردهنده ، انتظامی و اطلاعاتی در سطح کلیه محورهای اصلی، فرعی و روستایی است.
 
رحیمی اجرای عملیات نصب تابلوهای VMS و VSL و همچنین دوربین های کنترل سرعت و نظارتی را جزء برنامه های ویژه این اداره کل در ایام تابستان برشمرد و اظهار داشت: امید آن داریم با اجرا و راه اندازی این اقدامات در آستانه فصل تابستان شاهد افزایش ضریب ایمنی در محورها و کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن باشیم.
 
مرکز اطلاعات راههای استان مازندران نیز با دو شماره ۱۴۱ (گویا) و  ۲۲۲۲۳۲۰-۰۱۵۱   پاسخگوی همه مسافران عزیز برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان است.
کد مطلب 1109122

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