به گزارش خبرنگارمهر، حسین حیدری 33 ساله، نزدیک به 12 سال سابقه حضور در مطبوعات ورزشی را دارد و از حدود 5 سال گذشته با روزنامه ایران ورزشی همکاری می کند.

وی که به تازگی بر اثر شدت بیماری سرطان وضعیت جسمانی اش رو به وخامت گذاشته در بیمارستان شهدای تهران تحت مراقبت های درمانی قراردارد.

آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا عصر امروز سه شنبه به اتفاق احمد مددی مدیرارتباطات این باشگاه ضمن حضور در منزل حسین حیدری از این خبرنگارجوان که از دوسال گذشته دچارضایعه مغزی و تشدید بیماری صعب العلاج سرطان شده است، عیادت و درجریان آخرین وضعیت بیماری وی قرارگرفتند.

مسئولان باشگاه سایپا در دیدار با خانواده حیدری آمادگی خود را برای هرگونه کمک و حمایتی جهت بهبود بیماری این خبرنگارجوان و بازگشت سلامتی دوباره وی اعلام کردند که حرکتی قابل تقدیر از سوی این باشگاه به شمار می رود.

امید است سایر مسئولان ورزشی و همکاران محترم رسانه ای نیز به کمک این خبرنگار جوان و خوشنام بشتابند تا در این شرایط سخت تنها نماند.

قبل از این منوچهر واحدی یکی دیگر از خبرنگاران باسابقه نشریات ورزشی و مربی تیم های پایه باشگا سایپا به این بیماری مبتلا شده بود که با پیگیری ها و درمان های انجام شده و به لطف خدا هم اکنون در شرایط مطلوبی بسر می برد و در حال شیمی درمانی است.