به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن مهر شهرستان آمل گفت: قرارداد ساخت 892 هزار واحد آن منعقد واز این تعداد 742 واحد دارای پروانه ساخت شدند.

وی افزود: عملیات فنداسیون 504 هزار واحد مسکن مهر نیز اجرا و سه هزار و 700 میلیارد تومان نیز تسهیلات در بخش های شهری و روستایی برای این پروژه ها در کشور پرداخت شده است.

وی به پروژه 258 واحدی مسکن مهر در شهرستان نور به عنوان تنها پروژه ساختمان صنعتی مازندران اشاره و تصریح کرد: فنداسیون و کار قیمت گذاری واحدهای این پروژه به اتمام رسیده و اسکلت، نما، دیوار و سایر اجزای این ساختمان نیز به صورت صنعتی ساخته می شود.

نیکزاد با اشاره به اینکه حداکثر قیمت تمام شده هر واحد این ساختمان 30 میلیون تومان هست، اظهار داشت: 25 میلیون تومان آن از طریق تسهیلات قرض الحسنه بانکی و مابقی را خود مردم می پردازند.

کلنگ زنی پروژه های مسکن مهر بابلسر، بازدید از پروژه های مسکن مهر بابل، قائم شهر و ساری و افتتاح مجتمع فرهنگی اهل بیت مرکز مازندران بخشی از برنامه های سفر یکروزه وزیر مسکن به مازندران است.

نیکزاد قرار است عصر سه شنبه در جلسه شورای مسکن مازندران در محل استانداری حضور یابد.