به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس هوشنگ غلامزاده ظهر سه‌شنبه در دیدار با امام جمعه قم با اشاره به انتقادات و سرنوشت منوریل در مقابل حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه طرح‌های مطالعاتی و اجرایی منوریل شهر قم همزمان با هم صورت می‌گیرد برای رفع مشکل منوریل در مقابل حرم مطهر حضرت معصومه(س) چهار گزینه طراحی شده است.



وی عبور منوریل به شکل زیرزمینی، عبور به شکل هم سطح، عبور هوایی با ارتفاع پائین و عبور هوایی با ارتفاع بالارا ازجمله گزینه‌های پیش‌رو برای رفع این مشکل عنوان کرد و گفت: پس از اتمام مطالعات بهترین گزینه انتخاب می‌شود.



غلامزاده در ادامه به روند مناقصه منوریل اشاره کرد و بیان داشت: با فراخوانی مناقصه، 24 شرکت در این مناقصه شرکت کردند که در نهایت یکی از شرکت‌ها برنده این مناقصه شد و اجرای فاز اول این طرح با اعتباری بالغ بر 179 میلیارد تومان به این شرکت واگذار شد.



وی بیان داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوزهای لازم برای این پروژه دریافت و کارهای اجرایی آن نیز آغاز شده است.



غلامزاده در ادامه به تشریح علت‌های نیازمندی شهر قم به احداث منوریل پرداخت و اظهار داشت: جمعیت شهری قم در سال 55، دویست هزار نفر بوده است که این رقم در سال 85 به 983 هزار و 55 نفر رسیده است‌.



وی ادامه داد: این افزایش جمعیت نگرانی‌هایی را در‌بر دارد و اگر حمل و نقل شهری قم به خوبی شکل نگیرد د‌ر آینده مشکلات فراوانی را پیش رو خواهد داشت.



معاون عمرانی استاندار قم ادامه داد: مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهر قم از سال 1365 آغاز شده است و با برنامه‌ریزی و امکان سنجی‌های لازم این طرح طراحی و تدوین شد.



وی در ادامه به افزایش حجم مسافران درون شهری قم اشاره کرد و ابراز داشت: طی مطالعات صورت گرفته تعداد مسافر‌ان در خط B منوریل شهر قم در سال 1395، بیش از 13 هزار نفر و درسال 1405 بیش از 19 هزار نفر خواهد بود که به همین منظور برای این قسمت احداث منوریل مدنظر قرار گرفت.



غلامزاده در پایان با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم ابراز داشت: برای این‌که این شهر بتواند به جایگاهی که باید داشته باشد برسد کارهای بسیاری باید صورت گیرد.

