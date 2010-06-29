مجید درینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: تولید خرما یکی از پتانسیلهای القوه شهرستانهای جنوبی کرمان محسوب می شود.

وی افزود: در همین راستا برداشت خرمای زودرس از نخلستانهای جنوب کرمان آغاز شده است و پیش بینی می شود در سال جاری 15 هزار تن خرما برداشت شود.

وی خرمای برداشتی از نخلستانهای جنوب کرمان را بیش از نیاز استان برشمرد و گفت: بخش عمده ای از این خرما به سایر استانهای کشور صادر می شود.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد صنایع فرآوری خرما در استان کرمان گفت: در این صورت شاهد ایجاد سود افزوده در کرمان خواهیم بود.

وی گفت: خرمای زود رس هم اکنون در دو هزار هکتار مزارع جنوب کرمان درحال انجام است.

علاوه بر شهرستانهای جنوبی کرمان، مهمترین مرکز تولید خرما به ویژه خرمای مضافتی کشور شهرستان بم می باشد که طی سالهای اخیر با مشکلاتی از جمله شیوع آفت زنجره خرما، و خشکیدگی خوشه خرما و همچنان عدم فروش محصول و انبار شدن ان در سردخانه ها مواجه شده است.