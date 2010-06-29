انفجار سه بمب در بغداد / 3 کشته در انفجار خودروی بمبگذاری شده در بیجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، یک منبع در پلیس عراق از انفجار سه بمب در مناطق مختلف بغداد خبر داد که بر اثر آن دست کم سه نفر از جمله یک افسر ارتش کشته شد، این انفجارها همچنین شش زخمی به جا گذاشت.



به گفته این منبع، یک افسر ارتش عراق با درجه سرتیپ صبح امروز در انفجار بمبی که در خودروی شخصی وی جاسازی شده بود، در نزدیک میدان صلاح الدین در منطقه کاظمیه بغداد کشته شد.



دومین بمب نیز در یک خودروی غیرنظامی در منطقه الحریه بغداد جاسازی شده بود که بر اثر انفجار آن راننده آن کشته و دو نفر از عابران زخمی شدند.



بمب سوم هم در یک خودروی غیرنظامی در منطقه الدوره بغداد جاسازی شده بود که منجر به قتل راننده آن و زخمی شدن چهار غیر نظامی شد.



انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه بیجی



یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین از انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه بیجی واقع در شمال شهر تکریت در استان صلاح الدین خبر داد.



به گفته این منبع، بر اثر این انفجار، سه نفر از جمله دو افسر پلیس کشته و شش نفر از جمله سه غیر نظامی زخمی شدند.



این انفجار که مدیر امور پلیس شهر بیجی را هدف قرار داده بود، خسارتهای سنگینی به اماکن تجاری اطراف رساند و شش خودروی غیرنظامی نیز آتش گرفت.



دستگیری تروریستهای تحت پیگرد



خبر دیگر اینکه نیروهای ارتش عراق موفق به دستگیری هفت تروریست تحت پیگرد در منطقه جلولاء در شرق بعقوبه مرکز استان دیاله شدند.