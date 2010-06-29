اکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در جریان یک سانحه رانندگی در شهرستان کوهبنان 140 کیلوگرم حشیش کشف شد.
وی افزود: این میزان مواد مخدر از نوع حشیش در یک دستگاه وانت جاسازی شده بود و از مناطق شرقی کشور به داخل کشور درحال انتقال بود.
مختاری اضافه کرد: این خودرو در مسیر زرند – کوهبنان در حوالی پیچ معدن پابدانا در شهرستان کوهبنان واژگون شد و پس از بازرسی از خودرو مواد مخدر کشف و ضبط شد.
وی گفت: پس از واژگونی خودرو راننده که زخمی شده بود درصدد پراکنده کردن مواد مخدر در اطراف خودرو نمود که با هوشیاری ماموران دستگیر شد.
طی ماههای اخیر میزان قاچاق کراک و حشیش که دارای درصد بالای خلوص و همچنین بسیار خطرآفرین هستند در استان کرمان افزایش یافته است.
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