بازدید 8 ساعته دُری از موسسات تابعه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد

علی شجاعی صائین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: آقای دری صبح امروز در موسسه خانه کتاب حضور یافت و از نزدیک با فعالیت‌های این واحد تابعه معاونت فرهنگی آشنا شد و وقایقی پیش این موسسه را ترک کرد.

وی افزود: در این بازدید ابتدا من درباره ساختار موسسه خانه کتاب، هیئت مدیره و هیئت امناء آن توضیحاتی دادم و بعد هم معاون فرهنگی وزیر با نحوه فعالیت‌های موسسه و کارکنان آن از نزدیک آشنا شد و بر ادامه روند فعلی کارها تاکید کرد.

به گفته مدیرعامل خانه کتاب، بهمن دری بعد از این موسسه فرهنگی، از خبرگزاری کتاب ایران، نشریه کتاب هفته و بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان بازدید کرده است.

همچنین معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد صبح امروز از موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران بازدید کرد.

به گفته سالاری از کارکنان این موسسه دُری در بازدید از بخش‌های مختلف موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران از نزدیک با روند فعالیت‌های آن به ویژه برنامه‌ریزی‌ها برای برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نیز نمایشگاه‌های استانی آشنا شد.

احسان‌الله حجتی مدیر عامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، عباد رضا اسلامی قائم مقام این موسسه و محمود سالاری عضو هیئت مدیره آن در این بازدید دری را همراهی می‌کردند.

بهمن دری روز گذشته و پس از برگزاری مراسم معارفه‌اش از برخی بخش‌های دیگر فرهنگی وزارت ارشاد بازدید کرده بود. وی در بازدید از موسسات تابعه معاونت متبوعش بر لزوم تداوم روند فعلی امورات تاکید کرد.