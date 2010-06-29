به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان که با هدف بررسی میزان پیشرفت پروژه های مسکن مهر استان و رفع مشکلات پیش رو تشکیل شد، اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده، بنیاد مسکن موظف شد زمینهای مورد نیاز برای واحدهای مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر را با ظرفیتهای تعیین شده تامین کند.

وی همچنین تصریح کرد: تا پایان تیر ماه سال جاری برای 9 هزار نفر زمین آماده ساخت و بهره برداری خواهد شد و در این راستا برای متقاضیان مسکن مهر در شهر کرمانشاه هیچگونه محدویتی وجود ندارد.

در این جلسه همچنین استاندار دستور داد طی جلسه ای مشترک بین مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان و فرماندار شهرستان قصرشیرین در اسرع وقت مشکل پروژه 500 واحدی مسکن مهر شهرستان قصرشیرین برطرف شود.

بر اساس اعلام رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه نیز از محل پروژه های مسکن مهر شهر های با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر تاکنون دو هزار و 163 واحد به بانک عامل معرفی و بیش از هزار و 800 مورد آن به مرحله عقد قرارداد رسیده است.

بر همین اساس در شهر بیستون هیچ گونه محدویت و مشکلی برای واگذاری مسکن مهر برای متقاضیان وجود ندارد و در شهر گیلانغرب نیز با توجه به محدویت واگذاری زمینهای مسکونی تک واحدی، احداث مجتمع های پنج واحدی با آسانسور طراحی و در دستور کار قرار گرفته است

همچنین در این جلسه مصوب شد مشکل تامین پروژه مسکن مهر فرهنگیان واقع در فاز 2 شهرک فرهنگیان با همکاری مسکن و شهرسازی و بانک مسکن برطرف شود.