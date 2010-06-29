به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان قدیمی و جدید تیم فوتبال پیکان عصر امروز سه‌شنبه با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قراردادشان را با این تیم تمدید یا به ثبت رساندند.

براین اساس روح الله عطایی، مجید خدابنده‌لو و جهانگیر عسگری به مدت یک سال، علی سلمانی 2 سال و میلاد فراهانی به مدت 3 سال قرارداد خود را با تیم پیکان درهیئت فوتبال تهران تمدید کردند.

همچنین مصطفی صالحی نژاد برای یک فصل و صابر میرقربانی، محسن ارزانی و ناصر آذرکیوان برای دو فصل قراردادشان را با تیم این تیم در هیئت فوتبال به ثبت رساندند.