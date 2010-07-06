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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۸:۵۷

صد جنگ بزرگ تاریخ

صد جنگ بزرگ تاریخ

کتاب "صد جنگ بزرگ تاریخ" تالیف علی غفوری از سوی انتشارات هیرمند با شمارگان 2000 نسخه در 723 صفحه منتشر شد.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: مجموعه صد جنگ بزرگ تاریخ با این هدف تدوین شده است که بتواند در قالب یک مجموعه، اطلاعاتی درباره جنگهای بزرگ تمدن بشری به خوانندگان بدهد.

غفوری در مقدمه کتاب نوشته است: ملتهای خسته از جنگ پس از آنکه جنگی را به پایان رساندند تا سالها و دهه‌ها تمایلی به جنگ ندارند. آنها به دنبال صلح می‌روند و در صلح پیشرفت می‌کنند و قدرتمند می‌شوند تا آنکه مجدداً با خسته شدن از زندگی در صلح، جنگ را آغاز می‌کنند.

جنگهایی که در این مجموعه اطلاعاتی از آنها جمع‌آوری شده همگی بر تاریخ سیاسی کشورها، ملتها و حتی جغرافیای سیاسی دنیا تأثیر گذارده‌اند. رخداد برخی از این جنگها سبب مرگ تمدنها، دولتها و ملتها شده و برعکس ملل دیگری را به سروری رسانده است.

از جنگهایی که در کتاب "صد جنگ بزرگ تاریخ" به آنها پرداخته شده می‌توان به نبرد آشور و ماد، جنگهای اولیه ایران و رم، فتح سوریه توسط ایران، فتح ایران توسط اعراب، جنگهای صلیبی، حمله مغولان به ایران، فتح دهلی به دست نادر، استقلال آمریکا، جنگهای جهانی اول و دوم، جنگ ویتنام، جنگ 6 روزه، جنگ ایران و عراق و جنگ اول خلیج فارس اشاره کرد.

نویسنده در نوشتن این کتاب از 46 منبع معتبر تاریخی استفاده کرده است و متن کتاب را با این اطلاعات به صورتی روان و ساده فهم در اختیار خوانندگان گذاشته است.

کد مطلب 1109167

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