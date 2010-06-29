عیسی فرهادی در حاشیه جشن استان البرز در سالن شهدای شهرداری به خبرنگار مهر در کرج گفت: رفع معضل بیکاری و رساندن نرخ آن به حداقل نیازمند ایجاد امکانات متناسب با معیت جوان و بیکار منطقه است.

این مسئول توسعه شهرکهای صنعتی و راه اندازی واحدهای اشتغال را برای رفع بیکاری موثر دانست و افزود: فراهم آوردن زمینه های اشتغال از اولویتهای مهم این منطقه قرار دارد که با جدیت از سوی مسئولان دنبال می شود.

فرهادی اظهار امیدواری کرد: با پایه گذاری استان البرز مشکلات کرج کاهش یابد و امنیت در این منطقه بیش از پیش فراهم شود.

وی حضور اقشار اصولگرا برای خدمت رسانی به مردم را در خطه استان البرز مهم ارزیابی کرد.

فرهادی با یادآوری مشکلات ایران طی 30 سال گذشته عنوان کرد: 31 سال محاصره اقتصادی، 200سال محرومیت به ارث رسیده، هشت سال جنگ تحمیلی و محرومیتهای فرهنگی از جمله مشکلات ایران در دوره های گذشته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: شکوفایی درعلوم قضایی، انرژی هسته ای، برق، راه و مسکن باعث فراهم آوردن امکانات رفاهی برای مردم در سرار کشور شد.

فرماندار کرج درایت رهبری انقلاب اسلامی را در رسیدن ایران به مدیریت جهانی مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: این مهم همه هجمه های دشمن را خنثی کرد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این مراسم گفت: قدرت و مقام نباید فرصت خدمتگزاری به مردم را بگیرد.

فاطمه آجرلو، نگاه عدالت محور و ایجاد فرصتهای خدمتگزاری را از شعارهای دولت برشمرد و افزود: استان شدن کرج نیز در این راستا شکل گرفته است.

وی مهمترین آسیب شناسی منطقه به تعبیر مسئولان ارشد کشوری را عدم تناسب و پاسخگویی ساختاری این منطقه بیان کرد و افزود: توجه به این موضوع از جمله دلایلی است که تشکیل استان البرز را در دستور کار دولت قرار داد.