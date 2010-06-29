تنها 220 هکتار از مزارع کشور توسط روشهای بیولوژیک آفت زدایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمدجواد سروش در جمع فعالان بخش کشاورزی و دانشگاهیان در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید بر لزوم کاهش استفاده از روشهای شیمایی برای کنترل آفات گفت: بخش عمده ای از میزان محصولات کشاورزی در کشور سالیانه به وسیله انواع آفات از بین می روند.

وی با تاکید بر مبارزه با آفات گفت: مبارزه شیمیایی با آفات بیشترین سهم در خصوص کنترل آفات را دارد که با توجه به اثرات آن کاهش مبارزه شیمیایی و افزایش روشهای غیرشیمیایی ضروری است.

سروش خاطرنشان کرد: ضمن اینکه برخی از آفات نیز با مبارزه شیمایی قابل کنترل نیستند.

وی ادامه داد: هم اکنون 11 میلیون هکتار زمین کشاورزی با استفاده از روشهای شیمیایی و تنها 220 هکتار توسط روشهای بیولوژیک آفت زدایی می شوند.

معاون فنی حفاظت نباتات کشور افزایش استفاده از روشهای بیولوژیک در کنترل آفات را در راستای سلامت مواد غذایی تاثیرگذار دانست.

سروش افزود: 607 عامل آفت در محصولات کشاورزی در کشور شناسایی شده است که طبق آمار منتشر شده 30 درصد محصولات کشت شده در کشاورزی کشور را سالیانه از بین می برند.