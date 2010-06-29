به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز چاپ هندوستان، "عبدالبسیط" سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز گذشته تاکید کرد که قرارداد هسته ای این کشور با چین طبق اصول تعیین شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

وی افزود: اسلام آباد و پکن تاریخچه همکاری هسته ای با یکدیگر دارند و درخواست هند و آمریکا برای شفاف سازی در زمینه قرارداد هسته ای جدید با چین غیرقابل توجیه است.

بر اساس این گزارش دولت چین اخیرا تصمیم به ساخت دو رآکتور هسته ای 650 مگاواتی در ولایت پنجاب پاکستان تحت نظارت سازمانهای بین المللی گرفته است.

در همین حال "چین گانگ" سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اعلام این مطلب گفته است: همکاری صلح آمیز هسته ای دو کشور در راستای قوانین و تعهدات بین المللی دو طرفه خواهد بود. این اظهارات پس از واکنش دولت آمریکا به خبر همکاری هسته ای چین با پاکستان بیان می شود.