به گزارش خبرنگار مهر در قم، یحیی آل اسحاق ظهر سه‌شنبه در مراسم آغاز به کار نمایشگاه صنعت و معدن استان تصریح کرد: این استان می‌تواند مرکزی برای توسعه کشور باشد و چرا که هم اکنون از تمامی امکانات برخور‌دار است.

وی آینده قم را از لحاظ صنعتی روشن دانست و گفت: تمامی فعالان و مدیران اقتصادی و صنعتی باید با یکدیگر همکاری خوبی داشته باشند تا این آینده روشن برای استان محقق شود.



وی با بیان این که تمامی عوامل لازم برای رشد اقتصادی یک منطقه در قم فراهم است گفت: قم از لحاظ جغرافیایی در چهار راه بزرگراه‌های کشور قرار دارد و به همین دلیل هر توسعه‌ای در شمال یا جنوب کشور رخ دهد باعث رشد قم نیز می‌شود.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: از لحاظ نیروی انسانی مردم قم تحصیلات و سطح سواد بالاتری از حد متوسط دارند و به علاوه قم به مراکز دانشگاهی و تخصصی نیز نزدیک است که این مزایا در کنار برخورداری از نیروهای اجتماعی قدرتمند مانند مراجع و نمایندگانی پرتلاش همچون دکتر لاریجانی و بنایی موجب محیا شدن فضای لازم برای توسعه استان است.



فضای سخت اقتصادی کشور نیازمند نگاه مناسب دولت و مجلس است



وی فضای اقتصادی کشور را به علت تحریم‌ها بسته و سخت توصیف کرد و اظهار داشت: بنده معتقدم ما به عنوان سربازان امام زمان برای ظهور ایشان باید بستر سازی کنیم و حاضریم بهای آن را نیز بپردازیم ولی الان که شرایط فعالیت صنعتی و اقتصادی سخت‌تر شده است دولت نیز باید همکاری کند نه این که فضا را به مراتب دشوارتر کند.



وی افزود: تمامی مسئولان ما که به نوعی با صنعت در ارتباط هستند باید با توجه به همین فضای ضیق و دشوار به امور توجه داشته باشند و در اگر قرار است قانون، نظام نامه کنترلی، بانکی و به طور کلی هر نوع آیین نامه‌ای تهیه کند متناسب با همین شرایط تهیه کنند.



آل اسحاق بابیان این که شرایط به هیچ وجه عادی نیست گفت: هر چند به این که زوگویان عالم بر ما سخت می‌گیرند افتخار می‌کنیم اما دولت نیز باید همکاری کند.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به جلسه روز گذشته مدیر بانک مرکزی با صنعت‌گران گفت: بهمنی مدیری لایقی است چرا که سال‌ها در نظا بانکی کشور فعالیت کرده و در جلسه‌ای که حاضر شد به خوبی به مشکلات گوش کرد و دغدغه‌های صنعتگران را رفع نمود و همه فهمیدند که مسئولین نیز مشکلات را می‌دانند.



وی ادامه داد: در این جلسه عده‌ای از صنعت گران به بهمنی گفتند رابطه نظام بانکی و تولید کننده، دو سویه است و نمی‌شود تولید کننده ضرر کند ولی بانک بگوید به من ربطی ندارد و باید تمامی بدهی، معوقه و حتی جریمه دیر کرد را بپردازی؛ همین طور عده‌ای گفتند حالا که نرخ تورم پایین آمده چرا نرخ بهره تسهیلات را کاهش نمی‌دهیدکه بهمنی در جواب گفت: دولت به دنبال توسعه و رونق صنعت است و برای تقویت نقدینگی مدتی است که می‌خواهیم از اعتبارات دولتی مبلغ 15 میلیارد تومان را به بانک‌ها بدهیم تا به صنعتگران وام دهند که متأسفانه مجلس به بهانه‌های مختلف مانع می‌شود.



آل اسحاق اظهار داشت: بهمنی در خصوص جریمه‌های دیرکرد نیز گفت: در هر استانی کمیته‌ای تشکیل می‌شود تا با بررسی وضعیت صنایع آنهایی را که تخلف نکرده‌اند و تنها به دلیل شرایط کشور دچار مشکل شده‌اند شناسایی و جریمه آنها ‌بخشده می‌شود و حتی مجدد به آنها کمک می‌کند.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: حال که دولت می‌خواهد به این فضا کمک کند، مجلس نیز باید همکاری لازم را انجام دهد تا برای صنعت کشور گشایش حاصل شود.



صنایع خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنند



وی با بیان این که صنعت ما نمی‌تواند بدون حضور در جهان آینده‌ای داشته باشد خطاب به مدیران و صنعتکاران قم گفت: اگر صنایع ما نتوانند استانداردهای جهانی را رعایت کند حتی در همین کهک قم مردم جنس چینی و ژاپنی را خریداری می‌کنند و جنس ایرانی را دور می‌اندازند.



آل اسحاق در ادامه تصریح کرد: شما باید به بازارهای جهانی نظر داشته باشید و محصولات شما جهان پسند و قابل صادرات باشد و تنها در این صورت است که صنعت ما باقی خواهد ماند.



وی راه حل دیگر رونق اقتصاد کشور را حضور برندهای خارجی در کشور دانست و گفت: صنعت کار ما باید در کنار همکاران خارجی که فن‌آوری بهتری دارند فعالیت کند تا موفقیت‌های بهتری را به دست آورند.



عامل اصلی مغفول ماندن معادن در کشور تنگ نظری مسئولین است



وی با بیان این که بخش معدن هم در قم و هم در کشور مغفول مانده است خاطر نشان کرد: جنس بخش معدن همراه با ریسک و سختی‌های فراوان است و متأسفانه همچنان همان نگاه محدود و تنگ نظرانه اوایل انقلاب که معدن کار به دنبال غارت انفال و اموال عمومی است بر مسئولین حاکم است و این دیدگاه باید عوض شود تا صنعت معدن در کشور رشد کند



آل اسحاق صراحتا تأکید کرد: عامل اصلی مغفول ماندن معادن در کشور ما این نگاه محدود کننده است در حالی که باید به فعالین این بخش کمک فراوانی کرد و برای مثال مرحله اکتشاف معدن ریسک‌پذیر ترین بخش است و نمی‌شود تمامی هزینه آن را به گردن سرمایه‌گذار نهاد.



وی ادامه داد: از کسی که می‌رود در بیابان و بدون هیچ امکاناتی فعالیت می‌کند باید با فراهم کردن زیر ساخت‌ها از قبیل آب، جاده و ... حمایت کرد.



75 درصد منابع معدنی ما ناشناخته است



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطر نشان کرد: با این که 75 درصد منابع ما ناشناخته است در حال حاضر 3 درصد منابع معدنی جهان را در اختیار داریم ولی از همین‌ها هم کمترین برداشت را داریم.



وی اظهار داشت: علی‌رغم این که در برنامه سوم، چهارم و پنجم نگاه خوبی به بخش معدن شده است اما کمترین برداشت از آن مربوط به بخش معدن بوده است و باید کاری کنیم که معدن سودآور شود.



آل اسحاق با اشاره این که قم در امور معنوی جایگاه رفیعی دارد اظهار داشت: پس از انقلاب در حوزه‌های مختلف سیاسی، علمی، فرهنگی و انقلابی نگاه تمام جهان را به خود معطوف کرده‌ است و ما باید کاری کنیم که از لحاظ اقتصادی نیز رشد چشمگیری پیدا کند.

