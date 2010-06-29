به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجتالاسلام مسعود صفییاری بعد از ظهر سه شنبه در نشست با مسئولان کانونهای فرهنگی شهرستان سنندج اظهارداشت: در حال حاضر اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان انجمنهای اسلامی، تشکلهای دینی و هیئات مذهبی را زیرپوشش و حمایت خود دارد و در سالجاری نیز انجمن مولودی خوانی و دف نوازی استان را تشکیل میدهد و مورد حمایت قرار خواهد داد
وی خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل انجمن گروههای مولودیخوانی و دف نوازی در استان کردستان حمایت از مولودیخوانان و دفنوازان استان و همچنین ساماندهی فعالیت های آنها در یک چهارچوب مشخص است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان داشت: در حال حاضر 24 کانون فرهنگی در استان وجود دارد که از این تعداد 18 کانون فعال بوده و مشغول برگزاری برنامههای فرهنگی و تبلیغی هستند.
حجتالاسلام صفییاری افزود: جامعه امروز ما نیازمند حرکت جهادی در حوزه فرهنگی است و کانونهای فرهنگی میتوانند در این راستا پیشرو باشند و با برنامهریزی درست در این مسیر حرکت کنند.
وی ادامه داد: هرکس احساس توان میکند باید وارد میدان شود و در راستای تحقق اهداف فرهنگی جامعه دینی و اسلامی این مرز و بوم تلاش کند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان یادآور شد: در بسیاری از مواقع حضور فردی در عرصهها جوابگو نیست و حضور تشکیلاتی میتواند تاثیر بسزایی در اجرای برنامههای دینی و فرهنگی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید کارهای تشکیلاتی را جدی گرفت، عنوان کرد: توسعه گسترده تولیدات فرهنگ دینی نیاز امروز جامعه است و باید همه با هم برای ارتقای فعالیتهای دینی و فرهنگی گام برداریم.
حجتالاسلام صفییاری کمک گرفتن از بدنه کانونهای فرهنگی و تبلیغی را در برنامههای اوقات فراغت گامی موثر برای کمک به غنیسازی بهتر و بیشتر اوقات فراغت جوانان ذکر کرد و اظهارداشت: کسانی میتوانند در این راستا فعال باشند که علاوه بر برنامهریزی دقیق و ایده فکری جدید، تجربه لازم را در بخش اوقات فراغت داشته باشند.
در ادامه این نشست علی خزایی مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان نیز در سخنانی ازآغاز به کار 12 کانون فرهنگی جدید التاسیس در استان خبر داد و گفت: این کانونهای فرهنگی به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت خود را آغاز کردند.
اعضای کانونهای فرهنگی حاضر در این نشست نیز در پایان به بیان برنامهها، پیشنهادات و مشکلات کاری خود پرداختند.
در پایان نشست مجوز فعالیت 12 کانون فرهنگی جدید به مسئولان آنها اعطا شد و همچنین پنج کانون فرهنگی نیز تمدید مجوز شدند.
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