به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری بعد از ظهر سه شنبه در نشست با مسئولان کانون‌های فرهنگی شهرستان سنندج اظهارداشت: در حال حاضر اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان انجمن‌های اسلامی، تشکل‌های دینی و هیئات مذهبی را زیرپوشش و حمایت خود دارد و در سال‌جاری نیز انجمن مولودی خوانی و دف نوازی استان را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت قرار خواهد داد

وی خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل انجمن گروه‌های مولودی‌خوانی و دف نوازی در استان کردستان حمایت از مولودی‌خوانان و دف‌نوازان استان و همچنین ساماندهی فعالیت های آنها در یک چهارچوب مشخص است .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان داشت: در حال حاضر 24 کانون فرهنگی در استان وجود دارد که از این تعداد 18 کانون فعال بوده و مشغول برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی هستند .

حجت‌الاسلام صفی‌یاری افزود: جامعه امروز ما نیازمند حرکت جهادی در حوزه فرهنگی است و کانون‌های فرهنگی می‌‌توانند در این راستا پیشرو باشند و با برنامه‌ریزی درست در این مسیر حرکت کنند .

وی ادامه داد: هرکس احساس توان می‌کند باید وارد میدان شود و در راستای تحقق اهداف فرهنگی جامعه دینی و اسلامی این مرز و بوم تلاش کند .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان یادآور شد: در بسیاری از مواقع حضور فردی در عرصه‌ها جوابگو نیست و حضور تشکیلاتی می‌تواند تاثیر بسزایی در اجرای برنامه‌های دینی و فرهنگی داشته باشد .

وی با تاکید بر اینکه باید کارهای تشکیلاتی را جدی گرفت، عنوان کرد: توسعه گسترده تولیدات فرهنگ دینی نیاز امروز جامعه است و باید همه با هم برای ارتقای فعالیت‌های دینی و فرهنگی گام برداریم .

حجت‌الاسلام صفی‌یاری کمک گرفتن از بدنه کانون‌های فرهنگی و تبلیغی را در برنامه‌های اوقات فراغت گامی موثر برای کمک به غنی‌سازی بهتر و بیشتر اوقات فراغت جوانان ذکر کرد و اظهارداشت: کسانی می‌توانند در این راستا فعال باشند که علاوه بر برنامه‌ریزی دقیق و ایده فکری جدید، تجربه لازم را در بخش اوقات فراغت داشته باشند .

در ادامه این نشست علی خزایی مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان نیز در سخنانی ازآغاز به کار 12 کانون فرهنگی جدید التاسیس در استان خبر داد و گفت: این کانون‌های فرهنگی به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت خود را آغاز کردند .

اعضای کانون‌های فرهنگی حاضر در این نشست نیز در پایان به بیان برنامه‌ها، پیشنهادات و مشکلات کاری خود پرداختند .