علاوی ریاست جمهوری را به مالکی پیشنهاد می کند / دیدار بارزانی و عبدالمهدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، "طه اللهیبی" عضو فهرست العراقیه گفت : ایاد علاوی رئیس العراقیه در دیدار امروز خود با نوری المالکی رئیس دولت قانون، پست ریاست جمهوری را به وی پیشنهاد خواهد کرد.



عضو العراقیه از حضور اعضای مطرح دو ائتلاف در دیدار علاوی و مالکی خبر داد که عصر امروز برگزار می شود.



به گفته وی، در این نشست آخرین تحولات روند تشکیل دولت جدید عراق بررسی خواهد شد.



این نشست در حالی برگزار می شود که اتحاد ملی به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی متشکل از دولت قانون و ائتلاف ملی همچنان به رایزنی های خود برای انتخاب نامزد نخست وزیری ادامه می دهد و تشکیل دولت جدید را نیز حق قانونی خود دانسته است.



با این حال پافشاری فهرست العراقیه بر آنچه حق خود برای تشکیل دولت جدید می داند، دورنمای تشکیل دولت جدید را همچنان در هاله ای از ابهام قرار داده است.



تاکید بارزانی و عبدالمهدی بر تشکیل دولت مشارکت ملی



در این حال، عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق روز گذشته در تفرجگاه صلاح الدین در شهر اربیل واقع در شمال عراق با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان دیدار کرد.



دراین دیدار، عبدالمهدی و بارزانی آخرین تحولات سیاسی و گامهای مربوط به تشکیل دولت جدید را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



بارزانی و عبدالمهدی بر ضرورت تشکیل دولت مشارکت ملی با حضور تمام طرفهای فعال و پیروز در اداره کشور و کنار گذاشته نشدن هیچ یک از گروههای اساسی عراق تاکید کردند.



عادل عبدالمهدی از رهبران ائتلاف ملی عراق و مسعود بارزانی از رهبران ائتلاف کردستان هستند که این دو گروه روابط تاریخی با یکدیگر دارند که مهمترین بخش آن به دوران مبارزات مشترک بر ضد رژیم بعثی صدام در قالب مجلس اعلای انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله شهید محمد باقر حکیم و دو حزب دموکرات به ریاست بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان به ریاست جلال طالبانی رئیس جمهوری کنونی عراق بر می گردد و این روابط همچنان ادامه دارد.