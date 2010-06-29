به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فرهاد پور فرضی بعد از ظهر سه شنبه در دومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان اظهار داشت: طبق این جدول تمام کشتارگاه های سنتی استان تا سال آینده جمع آوری می شود.

وی اضافه کرد: با جمع آوری کشتارگاه های سنتی از ظرفیت موجود کشتارگاه صنعتی استان در تامین مواد گوشتی مورد نیاز استفاده خواهد شد تا کمبودی در این خصوص شاهد نباشیم.

دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با تاکید بر ضرورت تغییر محل مجتمع دامداری جنب تصفیه خانه سد یامچی اردبیل افزود: مقرر شده که تغییر محل این مجتمع توسط شرکت آب و فاضلاب و جهاد کشاورزی اردبیل بررسی و اقدام شود.

وی همچنین با اشاره به شایعه توزیع سبزیجات و سالاد آلوده در رستورانها و غذاخوریهای استان تصریح کرد: بیش از 70 درصد آزمایشات انجام یافته از نمونه ها سالم بوده است.

پور فرضی ابراز داشت: البته در این راستا نیاز است آموزشهای مداوم در خصوص گندزدائی و عرضه بهداشتی به صاحبان غذاخوریها ارائه شود.

وی به تولید و کشت ارگانیک محصولات غذایی استراتژیک استحصالی استان اشاره کرد و ابراز داشت: باید تحقیقات و مطالعات لازم مبنی بر بررسی میزان سموم و مواد شیمیایی باقیمانده در این مواد غذایی پیگیری شود.

پور فرضی خاطر نشان کرد: با ارایه گزارش جامع به کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان، تصمیمات لازم در بحث تولید و عرضه محصولات و مواد غذایی استراتژیک با برند مطمئن و سالم در سطح استان در جهت تامین منافع سلامتی مردم اتخاذ خواهد شد.