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۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۱

لاوروف خبر داد:

طرح روسیه برای نشست آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس با ایران

طرح روسیه برای نشست آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس با ایران

وزیر خارجه روسیه عصر امروز در کنفرانس خبری مشترک با همتای صهیونیست خود خواستار برگزاری نشست نمایندگان واشنگتن، پاریس، مسکو و آژانس بین المللی انرژی اتمی با نمایندگان ایران در خصوص مبادله سوخت هسته ای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سرگئی لاوروف" که به سرزمین های اشغالی سفر کرده در این کنفرانس خبری در تداوم همراهی کشورش با درخواست غیرقانونی غرب گفت : امیدوارم ایران برنامه غنی سازی خود را متوقف کرده و پاسخی مناسب به طرح مبادله سوخت با آژانس بین المللی انرژی اتمی بدهد.

وی در ادامه از طرح روسیه مبنی بر برگزاری نشستی میان نمایندگانی از فرانسه، آمریکا، مسکو و آژانس با نمایندگان ایران و انجام مذاکره درباره مبادله سوخت خبر داد و گفت : چنین نشستی را می توان با اطلاع از توقف غنی سازی 20 درصدی اورانیوم ترتیب داد.

وی در ادامه به تعهد سوال برانگیز روسیه در قبال قطعنامه شورای امنیت علیه ایران و عدم تحویل سامانه اس 300 به تهران تاکید کرد.

طرح مسکو برای برگزاری نشست با ایران در حالی است که تهران شروطی پنجگانه را برای آغاز مذاکرات اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، طرف صهیونیستی نیز در این کنفرانس همان ادعاهای تکراری تل آویو علیه برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.

کد مطلب 1109191

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