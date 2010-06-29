به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی بعد از ظهر سهشنبه در دیدار جمعی از پرسنل سپاه و کارکنان وزارت دفاع طی سخنانی با اشاره به اینکه امروز ما زیر سایه ولایت امام زمان(عج) هستیم بیان کرد: چشم امید امامان و پیامبر به امام زمان بوده است و حفظ نظام و انقلاب نیز به خاطر وجود مبارک امام زمان(عج) است.
مرجع تقلید شیعیان در ادامه به ماه پر برکت رجب اشاره کرد و گفت: این ماه متعلق به امیرمؤمنان است و به عبارتی در این ماه باب ولایت خود را امیرالمؤمنان قرار داده است.
وی در ادامه ماه شعبان را ماه پیامبر عنوان کرد و اظهار داشت: اگر کسی بخواهد ولایت پیامبر را بپذیرد ابتدا باید ولایت علی(ع) را بپذیرد .
این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به ماه مبارک رمضان عنوان کرد: ماه رمضان ماه خداوند است و پس از پذیرفتن ولایت علی(ع) و پیامبر است که میتوان ولایت خداوند را پذیرفت.
وی با اشاره به اینکه ما در ماه رجب میهمان حضرت علی(ع) هستیم ابراز داشت میهمان برای میزبان عزیز است و ما باید قدر خود را بدانیم که میهمان علی (ع) هستیم و ما باید از خدا بخواهیم که محبت و ولایت وی را در دل ما قرار دهد.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین(ع) به نکاتی درباره اخلاق نیکو اشاره کرد و گفت: اخلاق نیکو در سه چیز نهفته است.
وی اجتناب از گناه، کسب روزی حلال و خوشرفتاری با خانواده و فرزندان را از جمله ویژگیهای اخلاق نیکو برشمرد و بیان داشت: کسب روزی حلال در شیرین شدن زندگی تأثیر بسزایی داشته و موجب دوری بلا و گرفتاری از انسان میشود.
علوی گرگانی ادامه داد: اگر در خدمتتان کوتاهی کنید یا دشمن در شما نفوذ کند یا وفاداریتان کم شود آن هنگام حقوقی که می گیرید محل اشکال دارد.
آیت الله علوی گرگانی:
پذیرش ولایت خدا در گرو پذیرش ولایت پیامبر و امام علی (ع) است
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم با بیان اینکه پذیرش ولایت خدا در گرو پذیرش ولایت پیامبر و امام علی (ع) است، گفت: ماه رمضان پس از ماه رجب و شعبان، ماه خداوند است و پس از پذیرفتن ولایت علی(ع) و پیامبر است که میتوان ولایت خداوند را پذیرفت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی بعد از ظهر سهشنبه در دیدار جمعی از پرسنل سپاه و کارکنان وزارت دفاع طی سخنانی با اشاره به اینکه امروز ما زیر سایه ولایت امام زمان(عج) هستیم بیان کرد: چشم امید امامان و پیامبر به امام زمان بوده است و حفظ نظام و انقلاب نیز به خاطر وجود مبارک امام زمان(عج) است.
نظر شما