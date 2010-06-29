به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی بعد از ظهر سه‌شنبه در دیدار جمعی از پرسنل سپاه و کارکنان وزارت دفاع طی سخنانی با اشاره به اینکه امروز ما زیر سایه ولایت امام زمان‌(عج) هستیم بیان کرد: چشم امید امامان و پیامبر به امام زمان بوده است و حفظ نظام و انقلاب نیز به خاطر وجود مبارک امام زمان(عج) است.



مرجع تقلید شیعیان در ادامه به ماه پر برکت رجب اشاره کرد و گفت: این ماه متعلق به امیرمؤمنان است و به عبارتی در این ماه باب ولایت خود را امیرالمؤمنان قرار داده است.



وی در ادامه ماه شعبان را ماه پیامبر عنوان کرد و اظهار داشت: اگر کسی بخواهد ولایت پیامبر را بپذیرد ابتدا باید ولایت علی(ع) را بپذیرد .



این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به ماه مبارک رمضان عنوان کرد: ماه رمضان ماه خداوند است و پس از پذیرفتن ولایت علی(ع) و پیامبر است که می‌توان ولایت خداوند را پذیرفت.



وی با اشاره به اینکه ما در ماه رجب میهمان حضرت علی(ع) هستیم ابراز داشت میهمان برای میزبان عزیز است و ما باید قدر خود را بدانیم که میهمان علی (ع) هستیم و ما باید از خدا بخواهیم که محبت و ولایت وی را در دل ما قرار دهد.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین‌(ع) به نکاتی درباره اخلاق نیکو اشاره کرد و گفت‌: اخلاق نیکو در سه چیز نهفته است.



وی اجتناب از گناه، کسب روزی حلال و خوشرفتاری با خانواده و فرزندان را از جمله ویژگی‌های اخلاق نیکو برشمرد و بیان داشت: کسب روزی حلال در شیرین شدن زندگی تأثیر بسزایی داشته و موجب دوری بلا و گرفتاری از انسان می‌شود.



علوی گرگانی ادامه داد: اگر در خدمتتان کوتاهی کنید یا دشمن در شما نفوذ کند یا وفاداریتان کم شود آن هنگام حقوقی که می گیرید محل اشکال دارد.