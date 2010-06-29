به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسین قاسمی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از حفاری خیابانهای شیراز خواستار تسریع این امر شدو افزود: با توجه به مراجعات و تماسهای مکرر تلفنی شهروندان در خصوص گلایه از وضعیت حفاریهای سطح شهر به ویژه در خیابانهای اصلی و از طرفی با توجه به افزایش گرمای فصل تابستان و افزایش مسافرتهای درون شهری لازم است که حفاریهای سطح شهر هرچه سریعتر به پایان برسد و پیمانکاران طی مدت زمان مشخص عملیات خود را تمام کنند.

قاسمی گفت: در بررسیهای بعمل آمده حکایت از آن دارد تعدادی از دستگاه های اجرایی که در جهت اجرای پروژه های عمرانی مبادرت به حفاری می کنند علاوه بر اینکه برابر قراردادهای منعقد با شهرداری نسبت به اتمام امور عمرانی خود در موعد مقرر اقدام نکرده اند در پاره ای موارد نیز به رعایت نکات ایمنی از سوی پیمانکاران بی توجهی شده که باید هرچه سریعتر در جهت رفع آن اقدام کنند.

فرماندار شیراز خاطرنشان کرد: از آنجایی که به رغم تلاش مسئولان ادامه این روند موجب نارضایتی مردم شده انتظار است دستگاههای اجرایی در مدت زمان مشخص نسبت به اتمام عملیات حفاری و اجرایی اقدام کنند.

قاسمی تصریح کرد: چنانچه دستگاه های اجرایی خدمات رسان طی مدت زمان مشخص اقدام به اتمام عملیات حفاری نکنند با هماهنگی مسئولان ذیربط از جمله معاونت راهنمایی ورانندگی استان و شهرداری شیراز به رغم ضرورت اجرا و به جهت رعایت حقوق شهروند از ادامه اجرای پروژه جلوگیری می شود.

وی متذکر شد: مسئولان ذیربط نیز باید به حکم وظیفه خویش در رابطه با این مهم و عدم توجه پیمانکاران به مدت مقرر و همچنین نارضایتهای ایجاد شده پاسخگوی شهروندان باشند.