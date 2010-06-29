سیاستهای اصل 44 روح حاکم بر برنامه پنجم توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، حجت الاسلام علی بنایی ظهر سهشنبه در مراسم آغاز به کار نمایشگاه صنعت و معدن استان قم با تأکید بر رویکرد خصوصی سازی در برنامه پنجم گفت: تمامی تلاشها و گفتگوها در مجلس بر همین اساس است.
وی افزود: برای آنکه منافع بخش خصوصی در نظر گرفته شود صندلی مخصوصی برای آقای آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شده تا بخش خصوصی در تمامی تصمیم گیریها تأثیر لازم را داشته باشد.
صنعتگران قم میتوانند استان را متحول کنند
بنایی خاطرنشان کرد: در استان قم اصحاب صنعت و معدن افرادی باتجربه هستند که از سطح علمی خوبی برخوردارند و میتوانند قم را متحول سازند.
وی با اشاره به تأثیرگذاری سیاسی، فرهنگی و اعقادی قم بر تمامی کشور تصریح کرد: چنانچه قم از لحاظ اقتصادی رشد کند میتواند بر کل کشور تاثیر مثبت داشته باشد.
بنایی نقش بخش خصوصی را در توسعه استان بسیار مهم دانست و گفت: اگر این بخش به کمک دولت برنامه خوبی را تهیه کند در آینده شاهد شکوفایی استان خواهیم بود و صنعتگران میتوانند از خدمات انجام شده در طول مجلس هشتم استفاده کنند تا این شکوفایی سریعتر محقق کنند.
وی خطاب به رئیس اتاق بازرگانی و صنعت و معدن استان خاطرنشان کرد: شما باید مطالبهگری را پیشه کنید و خواستههای خود را با صراحت بیان کنید نه اینکه ناراحتی را در خود نگه دارید.
توسعه صنعت موجب افزایش سرمایه اجتماعی است
بنایی در ادامه اظهار داشت: هرچه صنعت استان گسترش پیدا کند، کارایی و بهرهوری نظام بالاتر میرود و در ادامه اعتماد مردم به عنوان یکی از شاخصهای سرمایه اجتماعی بیشتر میشود و به واسطه آن امکان توسعه بیشتر فراهم میشود و چنین مسئلهای به طور قطع مورد عنایت خداوند و امام زمان است.
وی افزود: افزایش سرمایه اجتماعی موجب استفاده بهتر از نیروهای کار میشود و همه باید تلاش کنیم تا با ایجاد اشتغال پایدار این سرمایه را بهبود دهیم.
صنعت چاپ و نشر در قم اهمیت ویژه دارد
در ادامه این مراسم استاندار قم گفت: صنعت و معدن مانند موتور محرک است و هیچ کشوری نمیتواند بدون توجه به آن رشد کند.
محمدحسین موسیپور ادامه داد: اشتغال، تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و بسیاری از دیگر شاخصهای اقتصادی متأثر از توسعه هستند و خوشبختانه در سالهای گذشته شاهد پیشرفت خوبی در این عرصه بودهایم.
وی افزود: بسیار مهم است که فعالیتهای ما در بخش صنعت و معدن با برنامه باشد ولی متاسفانه صنعت ما به دلیل نبود برنامه بیقواره شده است.
موسی پور با تاکید بر نقش صنعت در بهبود زندگی مردم گفت: در گذشته نگاهی در بین مدیران اجرایی استان وجود داشت که مخالف صنعتی شدن استان قم بود ولی عدهای این نگاه را به مراجع نسبت میدادند.
وی اظهار داشت: هم اکنون مجوز تولید یک میلیون تن فولاد و یک کارخانه خودروسازی در قم صادر شده است و امیدواریم با پیگیری بخش خصوصی و اداره کل صنایع و معادن هر دو محقق شوند.
وی با بیان اینکه باید به مزیتهای نسبی استان توجه ویژه داشت، افزود: مزیت نسبی استان فعالیتهای فرهنگی است و ما باید بر روی صنعت چاپ و نشر حساب ویژه باز کنیم.
در پایان این مراسم از فعالان نمونه صنعت و معدن تقدیر شد و آقایان محمدعلی مقدم، مدیر گروه صنعتی گلریز به عنوان پشکسوت نمونه استان معرفی شد.
همچنین از مهندس کیانی از شرکت آریا کیماتک به عنوان مدیر واحد نمونه کارآفرین استان و مهندس موسویان مدیر شرکت تراوش ایده پویا به عنوان شرکت نمونه استان تقدیر شد.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، روح حاکم بر برنامه پنجم توسعه را سیاستهای اصل 44 دانست و گفت: در این برنامه تمایل به واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری های دولت به وضوح دیده میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم ، حجت الاسلام علی بنایی ظهر سهشنبه در مراسم آغاز به کار نمایشگاه صنعت و معدن استان قم با تأکید بر رویکرد خصوصی سازی در برنامه پنجم گفت: تمامی تلاشها و گفتگوها در مجلس بر همین اساس است.
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