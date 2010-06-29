به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه ، وزیر امور خارجه بحرین عصر امروز سه شنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

راههای تقویت همکاری های دوجانبه و منطقه ای، افزایش مبادلات تجاری و بازرگانی فی مابین بویژه در زمینه های صنعتی و انرژی از مهمترین محور گفتگوی طرفین در این دیدار بود.

در ابتدای این دیدار، لاریجانی با ابراز خرسندی از روند روبه رشد همکاری های فیمابین در زمینه های سیاسی، منطقه ای گفت: دو کشور از ظرفیت های فراوانی در زمینه تجارب، صنعت و انرژی برای تقویت همکاری های اقتصادی فیمابین برخوردارند که باید با برنامه ریزی مناسب از آنها استفاده کرد.

وی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و گسترش همه جانبه ارتباطات فیمابین تاکید کرد.

لاریجانی در همین راستا، اهمیت تقویت همکاری های پارلمانی فیمابین در گسترش مناسبات برادرانه دو کشور در همه عرصه ها را یادآور شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه خاطرنشان کرد: تقویت همکاری های منطقه ای بویژه تحکیم پیوندهای سیاسی- امنیتی کشورهای منطقه، زمینه لازم برای خوداتکایی ملت های منطقه را فراهم می آورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به اوضاع جاری عراق اشاره کرد و افزود: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عراق، تشکیل دولت وحدت ملی با حضور همه گروههای سیاسی، مذهبی و قومی است.

لاریجانی همچنین با ابراز نگرانی از اوضاع سرزمینهای اشغالی فلسطین و تشدید فشارهای رژیم صهیونیستی بر مردم مظلوم این سرزمین بویژه غزه تاکید کرد: کشورهای اسلامی باید با همکاری یکدیگر با ارسال کمک های انسان دوستانه به غزه، محاصره ظالمانه غزه را از میان بردارند.

وزیر امورخارجه بحرین نیز در این دیدار، بر اهمیت توسعه مناسبات دو کشور تاکید و از نتایج نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی فیمابین ابراز رضایت کرد و افزود: تقویت همکاری های ایران و کشورهای منطقه در عرصه های گوناگون بویژه سیاسی، امنیتی موجب تحکیم امنیت و آرامش پایدار منطقه خواهد شد.

وی تصریح کرد: تقویت همکاری های منطقه ای ، می تواند منطقه را از هرگونه تعرض ، مصون سازد.

وی همچنین ضمن تاکید بر نزدیکی دیدگاههای دو کشور در زمینه تحولات منطقه، بویژه اوضاع جاری فلسطین، خواستار تداوم ارسال کمک های انسان دوستانه به مردم غزه شد.