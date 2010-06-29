به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده بعد از ظهر سه شنبه و در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضایی و سالروز شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یارانش، اظهار داشت: متاسفانه به دلایل مختلف میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی بالاست که این شرایط به هیچ عنوان زیبنده کشور نیست.

وی ادامه داد: معضلات اجتماعی تا حد زیادی در افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی در کشور موثر بوده است، که افزایش آستانه تحمل مردم یکی از راهکارهای کاهش این پرونده‌هاست و باید با انجام فعالیت های مختلف زمینه های پیشگیری از وقوع جرم و در نهایت افزایش پرونده های دادگستری در کشور را فراهم کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به اینکه کشور ایران از قربانیان ترور بوده است، عنوان کرد: از همان ابتدای انقلاب اسلامی دشمنان به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه اقدام به اجرای برنامه های مختلف ترور در سطح جامعه کردند و بزرگان بسیاری را در کشور به شهادت رساندند .

حسن زاده از آمریکا و اسرائیل به عنوان مصداق کامل تروریسم دولتی نام برد و گفت: کشتار بی گناه در کشورهای عراق و افغانستان به بهانه نهادینه کردن دمکراسی و آزادی نشانه بارزی از ترور آمریکایی است و متاسفانه علیرغم اعتراض های گسترده بین المللی این کشور همچنان به سیاست های جنگ طلبانه خود ادامه می دهد.

وی عنوان کرد: هم‌چنین زندانی شدن بیش از یک و نیم میلیون نفر مسلمان به وسیله اسرائیل غاصب نوار غزه نشان دیگری از تروریسم است که با مخالفت انسان‌های آزادیخواه جهان مواجه شده است .