به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده بعد از ظهر سه شنبه و در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضایی و سالروز شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یارانش، اظهار داشت: متاسفانه به دلایل مختلف میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی بالاست که این شرایط به هیچ عنوان زیبنده کشور نیست.
وی ادامه داد: معضلات اجتماعی تا حد زیادی در افزایش پروندههای ورودی به دستگاه قضایی در کشور موثر بوده است، که افزایش آستانه تحمل مردم یکی از راهکارهای کاهش این پروندههاست و باید با انجام فعالیت های مختلف زمینه های پیشگیری از وقوع جرم و در نهایت افزایش پرونده های دادگستری در کشور را فراهم کرد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به اینکه کشور ایران از قربانیان ترور بوده است، عنوان کرد: از همان ابتدای انقلاب اسلامی دشمنان به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه اقدام به اجرای برنامه های مختلف ترور در سطح جامعه کردند و بزرگان بسیاری را در کشور به شهادت رساندند.
حسن زاده از آمریکا و اسرائیل به عنوان مصداق کامل تروریسم دولتی نام برد و گفت: کشتار بی گناه در کشورهای عراق و افغانستان به بهانه نهادینه کردن دمکراسی و آزادی نشانه بارزی از ترور آمریکایی است و متاسفانه علیرغم اعتراض های گسترده بین المللی این کشور همچنان به سیاست های جنگ طلبانه خود ادامه می دهد.
وی عنوان کرد: همچنین زندانی شدن بیش از یک و نیم میلیون نفر مسلمان به وسیله اسرائیل غاصب نوار غزه نشان دیگری از تروریسم است که با مخالفت انسانهای آزادیخواه جهان مواجه شده است.
حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود به شهادت ماموستا برهان عالی و ماموستا شیخ الاسلام در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: متاسفانه در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علاوه بر مسئولان کشوری تعدادی ازشخصیت های برجسته علمی و روحانی استان هم به ترور رسیده اند که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی عوامل این ترورها که از عوامل وهابیت بودند، دستگیر شدند.
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