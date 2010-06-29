به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آتش سوزی ظهر سه شنبه در مزارع اطراف شهر قزوین حوالی شهر بیدستان تا مسیر جاده قزوین به تهران موجب شد بیش از 150 هکتار از مزارع گندم و جو کشاورزان و نیز مزارع غیر زراعی از بین برود.

با شعله ور شدن آتش در مزارع و در پی تماس یکی از شهروندان بیش از 9 دستگاه خودروی آتش نشانی با حضور در محل حادثه به اطفای حریق پرداختند که به دلیل گرمای هوا و خشک بودم مزارع شعله های آتش به سرعت گسترش یافت و موجب افزایش خسارت در مزارع شد.

شاهدان عینی هر چند علت این حریق را روشن کردن آتش توسط افرادی در این محل اعلام کرده اند اما کارشناسان آتش نشانی هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.



اسماعیل کلانتری معاون عملیات سازمان آتش نشانی قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در مورد این حادثه گفت: ساعت 13 و 20 دقیقه وقوع حریق در این مسیر به سازمان اعلام شد که بلافاصله با اعزام پنج دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاه قزوین، یک دستگاه از محمدیه، یک دستگاه از ایستگاه بیدستان و دو دستگاه از ایستگاه شهر الوند به محل سانحه در مدت یک ساعت و 30 دقیقه موفق به اطفای این حریق گسترده شدیم.

وی افزود: کارشناسان آتش نشانی برای بررسی دقیق و اعلام نظر کارشناسی در محل حضور دارند اما به نظر می رسد بی احتیاطی افراد در آتش زدن مزارع خشک و علفهای هرز علت این حادثه بوده است.

کلانتری گفت: در این حادثه به کسی آسیب نرسیده اما بیش از 150 هکتار از مزارع کشاورزان در حریق از بین رفته است.

کلانتری یادآورشد: در سه ماهه اول سال جاری بیش از 686 مورد حریق در مزارع و علفهای هرز رخ داده است که توسط آتش نشانان اتان مهار شده است.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی قزوین علت اکثر این حوادث را بی احتیاطی و آتش زدن علفهای هرز و انداختن ته سیگار روشن در حاشیه اتوبان در مزارع اعلام کرد و از شهروندان و مسافران عبوری خواست ضمن رعایت موارد ایمنی از بروز اینگونه حوادث جلوگیری کنند.

در این حادثه حدود 40 هکتار از اراضی زراعی کشاورزان در حد فاصل پشت کارخانه چینی مینای قزوین تا شهر بیدستان در مسیر جاده قدیم قزوین به تهران در حریق سوخت و از بین رفت.