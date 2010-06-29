به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اسدالله علیزاده عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری 207 اثر تاریخی مربوط به شهرهای شمالی استان شناسایی و ثبت شده اند، افزود: با شناسایی و ثبت بقیه آثار تاریخی در شهرهای مرکزی و جنوبی استان طی چهار سال آینده نقشه باستان شناسی استان تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ابتدای برنامه چهارم توسعه 425 اثر تاریخی در استان به ثبت رسیده بود که این رقم در حال حاضر به یک هزار و 437 اثر رسیده است، بیان داشت: همچنین در راستای ساماندهی اطلاعات مربوط به کاوش های باستان شناسان خارجی در زمینه آثار باستانی استان در قالب کتاب ترجمه و در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی اظهار داشت: این کتاب مجموعه ارزشمندی از کتاب ها و مقالات معتبر خارجی بوده که تاکنون توسط هیئت های باستانشناسی خارجی درباره آثار باستانی استان نگاشته شده است.

به گفته ی علیزاده تاکنون 15 کتاب در زمینه تپه حسنلوی نقده ترجمه شده و هشت کتاب دیگر نیز در دست ترجمه است که همگی این آثار در قالب کتاب برای استفاده پژوهشگران داخلی به کار برده می شوند.