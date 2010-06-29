24 هزار مجله در پایگاه نورمگز وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامرضا رحمانی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های بیرجند از مرکز نور با بیان اینکه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در حوزه آنلاین عهده‌دار مدیریت 17 پایگاه اینترنتی است، افزود: حوزه، نورمگز(مجلات تخصصی نور)، کتابخانه دیجیتال نور، نورسافت، نورشاپ، نبی اعظم(ع)، امام علی(ع)، راهنمای پایگاه‌های اسلامی و پایگاه فصلنامه تخصصی راه‌آورد نور از جمله این پایگاه‌ها هستند.



وی ادامه داد: پایگاه‌های رسول نور، راهنمای پایگاه‌های امام مهدی(عج)، خبرگان رهبری، اندیشوران حوزه، طوبی گرافیک، فاضلین نراقی، پایگاه سازمان آموزش کامپیوتر نور و پایگاه اطلاع رسانی نور(نورنت) از دیگر پایگاه‌های وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی هستند.



مدیر بخش ارتباطات و تبلیغات مرکز نور پایگاه‌های حوزه، نورمگز، اندیشوران، کتابخانه دیجیتال نور و نورسافت را از پرمخاطب‌ترین این پایگاه دانست و گفت: پایگاه حوزه نت با برخورداری از بخش‌های متنوع و جذاب روزانه پذیرای بیش از 30 هزار بازدیدکننده است.



رحمانی، پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز) را بزرگ‌ترین پایگاه مجلات تخصصی کشور معرفی کرد و گفت: این پایگاه علمی و تخصصی با محتوای بیش از 24 هزار مجله در 17 موضوع روزانه میزبان حضور محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه است.



وی در خصوص اهمیت این پایگاه علمی گفت: حضور رو به رشد تعداد مراجعین این پایگاه در روز و همچنین درخواست‌های متعدد اشتراک این پایگاه از سوی مراکز علمی و معتبر دنیا از جمله دانشگاه آکسفورد و تورنتو کانادا نشان‌دهنده این موضوع است.



وی پایگاه اندیشوران حوزه را نخستین و جامع‌ترین بانک اطلاعات علمی خود روزآمد حوزویان دانست و گفت: تاکنون قریب به سه هزار نفر از علما، اساتید و فضلای حوزه‌های علمیه اطلاعات علمی خود را در این پایگاه جامع علمی وارد کرده‌اند.

