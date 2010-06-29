به گزارش خبرنگار مهر در خوی، اسماعیل کریم زاده عصر سه شنبه در مراسم معارفه رئیس جدید جهادکشاورزی شهرستان خوی افزود: امسال 750 هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی برداشت شده که از این میزان 600 هزار تن خریداری و ذخیره سازی خواهد شد.

وی ادامه داد: امسال میزان تولید گندم در این استان با 120 هزار تن افزایش نسبت به پارسال، به 850 هزار تن می رسد.

کریم زاده علت این افزایش را بارندگی های مناسب، تامین به موقع نهاده های کشاورزی، کشت به موقع و استفاده بهینه از ماشین آلات کشاورزی اعلام کرد و افزود: در صورت رسیدن به این میزان، رکورد تولید گندم در آذربایجان غربی شکسته می شود.

وی، از افزایش 20 درصدی تولید محصولات زراعی در استان نیز خبر داد و گفت: پیش بینی می شود امسال سه میلیون و 500 هزار تن محصولات زراعی در آذربایجان غربی تولید شود که این میزان نسبت به پارسال 600 هزار تن افزایش می یابد.

کریم زاده در ادامه با اشاره به اختصاص 113 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی کشاورزی در استان در سالجاری خبر داد و بیان داشت: این اعتبارات جهت اجرای بیش از 250 طرح عمرانی کشاورزی هزینه می شود.

آذربایجان غربی، دارای یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت است که از این میزان، 722 هزار و 385 هکتار زیر کشت محصولات زراعی و 108 هزار و 2398 هکتار زیر کشت محصولات باغی است.